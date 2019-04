Maďarská opozícia vyzvala políciu, aby neobťažovala aktivistov

Aktivisti zbierajú podpisy do májových volieb do Európskeho parlamentu.

Budapešť 8. apríla (TASR) - Blok maďarských opozičných strán MSZP-Dialóg (Párbeszéd) vyzval v pondelok ministra vnútra a šéfa polície, aby sa zasadili o to, aby policajti "neobťažovali" aktivistov opozičných strán zbierajúcich podpisy do májových volieb do Európskeho parlamentu.



Podľa agentúry MTI rezort vnútra zareagoval takisto výzvou, v ktorej opozičné strany požiadal, aby do svojej kampane pred eurovoľbami nevťahovali políciu.



"Na polícii netreba robiť žiadny poriadok, pretože polícia presne vie, čo má robiť," píše sa vo vyhlásení ministerstva vnútra.



Maďarská polícia podľa ministerstva plní svoje úlohy nezávisle od politických vplyvov, a takto sa pripravila aj na kampaň pred eurovoľbami.



spravodajca TASR Ladislav Vallach