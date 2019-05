Maďarskí opoziční politici: Pýtali sa nás, či je Orbán dôveryhodný

Experti rezortu diplomacie USA členovi predsedníctva opozičného hnutia Készovi pripomenuli, že v otázke Maďarska je medzi postojom senátorov a poslancov a postojom výkonnej moci priepastný rozdiel.

Budapešť 14. mája (TASR) - Zástupcovia diplomacie Spojených štátov v pondelok pred pondelňajším prijatím maďarského premiéra Viktora Orbána americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome rokovali s dvoma členmi predsedníctva mimoparlamentného opozičného hnutia Maďarsko pre každého, Péterom Márkim-Zayom a Zoltánom Készom. Tí v utorok pre spravodajský server 168ora.hu uviedli, že rokovací partneri sa zaujímali o to, či je možné Orbánovi dôverovať.



"Pýtali sa nás, či Viktor Orbán, ak podpíše nejakú dohodu s USA, či túto dohodu aj dodrží," povedal Márki-Zay o schôdzke so zástupcami a expertmi amerického ministerstva zahraničných vecí, podľa ktorých bol na stretnutie Orbána s Trumpom pripravený návrh dohody, ktorá by maďarského premiéra nasmerovala preč z "ruského objatia".



Márki-Zay na schôdzke naznačil, že nemôže zaručiť, že maďarský ministerský predseda dohody dodrží. "Premiér sa pripojí k akejkoľvek dohode, avšak napokon je možné, že sa postaví na stranu ruských záujmov," povedal.



Opoziční politici vyzvali americkú stranu, aby tak, ako tomu bolo aj v minulosti, pomohla opozícii v jej práci, prispela k rastu investícií v mestách, ktoré nie sú pod vedením vládnej strany Fidesz, a podporila nezávislé médiá.



Konštatovali, že budúcnosť Maďarska spočíva v zomknutí všetkých opozičných strán, o čom svedčí aj víťazstvo Márkiho-Zaya vo voľbách o post primátora v juhomaďarskom meste Hódmezővásárhely.



Experti rezortu diplomacie USA Készovi pripomenuli, že v otázke Maďarska je medzi postojom senátorov a poslancov a postojom výkonnej moci priepastný rozdiel. "To je pre Orbána dobré, pretože od Trumpa očakáva, že legitimizuje jeho 'iliberálnu' politiku v strednej Európe," dodal Kész.



