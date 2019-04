Maďarskí policajti ďalej chránia hranice Severného Macedónska a Srbska

Úlohou maďarských policajných kontingentov bude najmä predchádzať ilegálnemu prekračovaniu hraníc a odhaľovať takúto činnosť.

Budapešť 2. apríla (TASR) - Maďarskí policajti aj naďalej spolupracujú na ochrane hraníc Severného Macedónska a Srbska, informovala v utorok na svojej internetovej stránke police.hu maďarská polícia.



Do Severného Macedónska odcestuje v stredu 30 a do Srbska 15 maďarských policajtov.



Úlohou maďarských policajných kontingentov bude najmä predchádzať ilegálnemu prekračovaniu hraníc a odhaľovať takúto činnosť. Okrem toho budú spolu s miestnymi policajnými jednotkami spolupracovať aj na preprave prevádzačov a ilegálnych migrantov zadržaných na územiach Srbska či Severného Macedónska.



Oba kontingenty sú vybavené vlastnými terénnymi vozidlami, ďalekohľadmi pre nočné videnie, ručnými termokamerami a policajti idúci do Severného Macedónska majú k dispozícii aj mobilnú termokameru.



Do uvedených krajín posiela Maďarsko policajné jednotky pravidelne už od roku 2016.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)