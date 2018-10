Maďarsko by sa malo stať prvou nefajčiarskou krajinou sveta

Premiérov splnomocnenec by rád dosiahol zákaz fajčenia v nákladných vozidlách, sprísnenie tabakovej legislatívy a tým aj výrazne zníženie počtu vydávaných licencií.

Budapešť 21. októbra (TASR) - Maďarsko by sa v budúcnosti malo stať podľa predstáv premiérovho splmomocnenca pre ochranu nefajčiarov Jánosa Lázára prvou krajinou planéty, v ktorej sa nebude fajčiť.



Lázár by chcel dosiahnuť, aby občania, ktorí sa v Maďarsku narodia po 1. januári 2020, nesmeli kupovať žiadne tabakové produkty, a to ani po dovršení 18. roku života.



Vyplýva to z informácií, ktoré priniesol internetový portál maďarskej vláde blízkeho periodika Magyar Idök a tlačová agentúra APA.



Podľa informácií z Budapešti tamojšia vláda bude reagovať na iniciatívu až po predložení Lázárových konkrétnych odporúčaní. Na dosiahnutie cieľa, ktorým by mal byť absolútny zákaz fajčenia v krajine, by sa v prípade potreby pristúpilo hoci k novelizácii ústavy.



Iniciatíva by sa podľa Lázára netýkala občanov narodených do roku 2020.



Premiérov splnomocnenec by rád dosiahol zákaz fajčenia v nákladných vozidlách, sprísnenie tabakovej legislatívy a tým aj výrazne zníženie počtu vydávaných licencií. Perspektívne sa uvažuje aj o zriadení štátneho programu na odvykanie od fajčenia pre súčasných asi 2,5 milióna maďarských fajčiarov.



János Lázár volá aj po zavedení pľúcnych vyšetrení v celej krajine. Zamestnancom by v prípade ich neabsolvovania hrozili vysoké odvody poisťovniam.



Podľa informácií z Budapešti tamojšia vláda bude reagovať na iniciatívu až po predložení Lázárových konkrétnych odporúčaní. Na dosiahnutie cieľa, ktorým by mal byť absolútny zákaz fajčenia v krajine, by sa v prípade potreby pristúpilo hoci k novelizácii ústavy.



Maďarsko je podľa Eurostatu s 27-percentným podielom rakoviny pľúc na všetkých úmrtím končiacich nádorových ochoreniach na čele rebríčka členských krajín.