V Maďarsku nebudú môcť bezdomovci bývať na verejných priestranstvách

Budapešť 15. októbra (TASR) - Od pondelka 15. októbra vstupuje v Maďarsku do platnosti zákon, ktorý zakazuje ľudom bez domova bývať na verejných priestranstvách. Podľa tejto novej právnej normy môžu policajti po troch upozorneniach v priebehu 90 dní začať voči bezdomovcom priestupkové konanie.



Upravený priestupkový zákon prispôsobený novelizovanej ústave schválil parlament 20. júla. V priestupkovom konaní môžu trestať bezdomovcov nariadením verejnoprospešnej práce v prípade, že v priebehu 90 dní štvrtýkrát odmietnu výzvu na opustenie verejného priestranstva. V ojedinelých prípadoch ich môže súd poslať aj do väzenia.



Do základného zákona v júli vládny blok Fidesz-KDNP presadil zákaz bývania na verejných priestranstvách. Vláda tvrdí, že toto opatrenie má slúžiť na zachovanie ľudskej dôstojnosti bezdomovcov.



Opozícia však tvrdí, že politika Fideszu je o šírení strachu a nenávisti. Trestanie bezdomovcov označil Bence Tordai zo strany Dialóg (Párbeszéd) za nekresťanské.



Denník Magyar Idők v tejto súvislosti v pondelok uviedol, že v krajine funguje 240 organizácií zaoberajúcich sa starostlivosťou o bezdomovcov.



V uplynulom mesiaci ministerstvo ľudských zdrojov (EMMI) rokovalo s týmito organizáciami o tom, ako bude starostlivosť o ľudí bez domova podľa nových legislatívnych noriem v praxi vyzerať. Prvým krokom má byť to, aby do systému starostlivosti boli zaradení tí ľudia, ktorí túto starostlivosť odmietajú. Nasledovať by mala starostlivosť o ich mentálny a psychický stav a neskôr pomoc pri ich snahe nájsť si prácu a byť integrovaný späť do spoločnosti.



Štátny tajomník EMMI zodpovedný za sociálne záležitosti a spoločenskú integráciu Attila Fülöp v nedeľu uviedol, že v Maďarsku je k dispozícii v útulkoch dovedna 19.000 lôžok. Okrem možnosti pre osobnú hygienu, stravovanie a odpočinok tam majú k dispozícii aj zdravotnú starostlivosť. Vláda vyčlenila tento rok na pomoc sociálne slabým 9,1 miliardy forintov (28,1 miliónov eur), zdôraznil štátny tajomník.



Vláda sa intenzívne pripravuje na zimnú starostlivosť o bezdomovcov a podľa Magyar Időku zdôraznila, že existujúce kapacity útulkov neboli nikdy využité naplno. Od pondelka bude pripravených ešte viac lôžok a kabinet ročne na túto starostlivosť o ľudí bez domova minie 700.000 forintov (2159 eur) na osobu. Navyše, vláda ešte vytvorila rezervu 300 miliónov forintov (925.497 eur) na nové úlohy starostlivosti.



Medzi tie patrí zosúladenie fungovania denných a nočných útulkov, ako aj vytvorenie miest na prijatie ľudí z ulice s možnosťou základných hygienických úkonov pred ich umiestnením do útulkov.



Hovorca maďarskej záchranárskej služby Pál Győrfi oznámil, že na sociálnu starostlivosť a na prevoz chorých bezdomovcov vyčlenili tri staršie sanitky a o dve nové autá pre túto pouličnú službu sa rozšíril aj vozový park Maltézskej charity v Maďarsku.



Podľa príslušného vládneho nariadenia bude musieť byť hnuteľný majetok ľudí bez domova dočasne uskladnený a majetok, ktorý nemožno uskladniť, bude zlikvidovaný.



Internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság v pondelok konštatoval, že doterajší systém sociálnej starostlivosti sa stal "ešte neľudskejším". Polícia podľa týždenníka avizovala, že je pripravená zasiahnuť, ak to podľa zákona bude potrebné.



Ľavicový denník Népszava uviedol článok o novej situácii bezdomovcov titulkom "Do vojny proti bezdomovcom nasadia aj záchranárov".



Za práva bezdomovcov sa v nedeľu postavila aj skupina niekoľkých stoviek demonštrantov pred parlamentom na Kossuthovom námestí. Podujatie zorganizovali skupina Mesto patrí každému a niekoľko maďarských spisovateľov.



