V Maďarsku budú môcť od októbra trestať bezdomovcov väzením

Budapešť 20. júla (TASR) - Bývanie na verejných priestranstvách bude v Maďarsku od 15. októbra tohto roka priestupkom, za ktorý bude polícia bezdomovcov stíhať. Vyplýva to z novely priestupkového zákona, ktorý v piatok schválili poslanci parlamentu, informovala agentúra MTI.



Za novelu, ktorú prispôsobili ústave novelizovanej pred mesiacom, hlasovalo 132 poslancov a 54 bolo proti. V priestupkovom konaní môžu trestať bezdomovcov nariadením verejnoprospešnej práce v prípade, že v priebehu 90 dní štvrtýkrát odmietnu výzvu na opustenie verejného priestranstva. V ojedinelých prípadoch ich môže súd poslať aj do väzenia.



Do základného zákona vládny blok Fidesz-KDNP v júni presadil zákaz bývania na verejných priestranstvách. Vláda tvrdí, že toto opatrenie má slúžiť na zachovanie ľudskej dôstojnosti bezdomovcov. Zneužívaniu verejných priestranstiev by štát a samosprávy mali zabraňovať v zmysle ústavy tým, že by zabezpečili pre ľudí bez domova ubytovanie.



Podľa opozície je politika Fideszu o šírení strachu a nenávisti. Trestanie bezdomovcov označil Bence Tordai zo strany Dialóg (Párbeszéd) za nekresťanské.