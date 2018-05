Český kardinál D. Duka dostal v Maďarsku vysoké štátne vyznamenanie

Na slávnostnom akte v budove Národného zhromaždenia sa zúčastnil predseda maďarského parlamentu László Kövér, maďarský prímas Péter Erdő a vicepremiér zodpovedný za cirkevné záležitosti Zsolt Semjén.

Budapešť 23. mája (TASR) - Vysoké štátne vyznamenanie prevzal v stredu v Budapešti z rúk maďarského prezidenta Jánosa Ádera český kardinál Dominik Duka, informovala agentúra MTI.



Stredný kríž s hviezdou maďarského Radu za zásluhy bol 36. arcibiskupovi pražskému a prímasovi českému udelený za to, že vytvoril podmienky pre maďarských veriacich v Čechách, aby mohli rozvíjať svoj náboženský život vo vlastnom materinskom jazyku. Duka bol ocenený aj za zásluhy o rozvoj maďarsko-českých cirkevných a politických vzťahov.



Na slávnostnom akte v budove Národného zhromaždenia sa zúčastnil predseda maďarského parlamentu László Kövér, maďarský prímas Péter Erdő a vicepremiér zodpovedný za cirkevné záležitosti Zsolt Semjén.



Áder vo svojom príhovore uviedol, že český kardinál v uplynulých rokoch mnohokrát potvrdil, že je priateľom Maďarska.



Semjén pripomenul, že Duka pri príležitosti 60. výročia protikomunistickej revolúcie v Maďarsku z roku 1956 osobne inicioval, aby sa v Prahe konala smútočná omša za bývalého ostrihomského arcibiskupa Józsefa Mindszentyho, ktorý bol politickým väzňom za čias nacizmu i komunizmu.



Vicepremiér dodal, že český kardinál často navštevuje Maďarsko, pravidelne celebroval omše v maďarských kostoloch a inicioval napríklad aj to, aby do Prahy prišiel slúžiť maďarský katolícky kňaz.



Duka oslávil na sklonku apríla tohto roka svoje 75. narodeniny.



spravodajca TASR Ladislav Vallach