Maďarsko chce do projektu budovania prístavu v Terste zapojiť aj V4

Budapešť 26. júla (TASR) - Maďarsko chce zapojenie do projektu vybudovania prístavu v talianskom prístavnom meste Terst konzultovať aj so zvyšnými krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) - Českom, Poľskom a Slovenskom. V rozhovore pre spravodajský server Origo.hu to v piatok povedal maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó.



Šéf diplomacie 21. júna oznámil, že Maďarsko chce s nákladmi 60 - 100 miliónov eur vybudovať v severotalianskom prístavnom meste Terst prístav a logistickú základňu, aby maďarské podniky mohli svoje produkty vyvážať do zámoria rýchlo a bez prekážok. Spresnil, že projekt chcú zrealizovať na pozemku s rozlohou 32 hektárov, pričom príslušnú kúpno-predajnú zmluvu podpíše vláda už začiatkom júla.



"Maďarský prístav poskytne maďarským podnikom spoľahlivosť a predvídateľnosť, čo im zaručí návratnosť," povedal v piatok pre Origo.hu s poznámkou, že štát získa významné príjmy od maďarských a medzinárodných spoločností za skladovanie, logistiku a prepravu.



Szijjártó podotkol, že prístav v Terste využívajú plavidlá väčšie od stredne veľkých. Ich úlohou je prevoz tovaru do Rotterdamu či Pireusu, kde ho potom prekladajú na najväčšie lode.



Pôvodným strategickým plánom kabinetu premiéra Viktora Orbána bolo získať podiel v slovinskom prístave Koper, kam chcela vláda dobudovať dvojkoľajovú trať s tým, že investíciu vo výške 200 miliónov eur by realizovali maďarské podniky.



Slovinské parlamentné voľby však nevyhrali Orbánom podporovaní pravicoví populisti a Szijjártó situáciu komentoval slovami: "Niektoré slovinské politické sily s nami nechceli rokovať."



Prístav v Terste hrá dôležitú úlohu v čínskom projekte novej Hodvábnej cesty (Belt and Road).



