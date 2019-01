Demonštranti v Budapešti zdôraznili nutnosť zomknutia proti Orbánovi

Maďarská vláda tento týždeň odmietla rokovania o požiadavkách odborárov. Vlna protestov proti vláde premiéra Viktora Orbána, ktorá sa začala koncom minulého roka, preto pokračovala v sobotu.

Budapešť 19. januára (TASR) - Nutnosť zomknutia v odpore proti vláde maďarského premiéra Viktora Orbána a obhajovanie občianskych práv zdôraznili v sobotu pri budapeštianskom Námestí Ádáma Clarka rečníci protivládnej demonštrácie. Pred niekoľkými tisíckami ľudí s maďarskými vlajkami, vlajkami Európskej únie, ale aj so straníckymi vlajkami, vystúpili s prejavom najmä mladí ľudia.



Študent Oliver László, jeden z organizátorov budapeštianskeho protestného pochodu, ktorý zhromaždeniu predchádzal, v rozhovore pre TASR uviedol, že snahou organizátorov bolo zorganizovať blokádu dopravy a protestné zhromaždenia na viacerých miestach Maďarska.



"Vláde dnešnými demonštráciami odkazujeme, že už toho máme plné zuby. Chceli by sme žiť v krajine, z ktorej nevyháňajú vzdelaných mladých ľudí, z ktorej neposielajú preč univerzity, v ktorej nebohatne vďaka korupcii opravár plynu (pozn TASR: osobný priateľ premiéra Viktora Orbána, bývalý plynár a potom starosta obce Felcsút, Lőrinc Mészáros, ktorý sa vypracoval na čelo najbohatších Maďarov), v ktorej vláda napomáha fungovaniu občianskej sféry a nerobí jej napriek, a v ktorej v Roku rodiny napomáhajú súdržnosti v rodine a nekomplikujú ich existenciu rozširovaním rámca ročných nadčasov," dodal László.



Podotkol, že na demonštrácii sa zúčastnila aj stovka spisovateľov zo Zväzu maďarských spisovateľov, ale aj členovia mnohých odborových organizácií.



Maďarská vláda tento týždeň odmietla rokovania o požiadavkách odborárov. Vlna protestov proti vláde premiéra Viktora Orbána, ktorá sa začala koncom minulého roka, preto pokračovala v sobotu.



Proti novele zákonníka práce rozširujúcej ročný rámec nadčasov, ale aj ďalším krokom kabinetu, už dopoludnia protestovali a blokovali jazdné pruhy v desiatkach maďarských miest. Sympatie s protestami v Maďarsku vyjadrili v sobotu aj Maďari pracujúci vo viacerých európskych mestách.



Všetky protestné podujatia zabezpečovali policajti, najviac ich nasadili na budapeštianske pochody a demonštráciu.



V reakcii na pouličné protesty vláda uviedla, že sa začala predvolebná kampaň volieb do Európskeho parlamentu, do ktorej mobilizoval svoje sily aj americký finančník George Soros. Hovorca vlády István Hollik pred novinármi okrem iného povedal, že kabinet sa nebude zaoberať Sorosovou kampaňou, vyjadril však ľútosť nad tým, že existuje niekoľko odborových zväzov, ktoré podporujú kampaň priaznivcov prisťahovalectva.



Provládny spravodajský server Origo.hu konštatoval, že sobotňajšie demonštrácie sú fiaskom pre nízku účasť protestujúcich. Podľa daného servera prišlo v mestách mimo Budapešti demonštrovať iba niekoľko desiatok ľudí a v metropole ich bolo sotva 1000. "Dnešný deň je potupnou prehrou opozície," napísal Origo.hu.