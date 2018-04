Pre sériu nehôd uzavreli Diaľnicu M5 na 123. km smerom do Segedína

Komplikácie spôsobil prevrátený kamión.

Budapešť 30. apríla (TASR) - Sériu nehôd spôsobilo v pondelok nadránom v Maďarsku pri meste Kiskunfélegyháza prevrátenie kamióna prevážajúceho osobné autá, informoval spravodajský server Index.hu.



K nehode došlo okolo 04.30 h na 123. kilometri diaľnice M5. Polícia uzatvorila jazdné pruhy v smere do Segedína. Kiskunfélegyháza leží približne 130 kilometrov juhovýchodne od Budapešti.



Príčiny prevrátenia nákladného auta neboli podľa polície bezprostredne známe. Do prevážaných vozidiel, ktoré sa z kamióna dostali na cestu, narazili viaceré autá. Podľa prvých informácií sa pri týchto nehodách zranilo aj niekoľko osôb.



Polícia dopravu smerom do Segedína odklonila na 114. kilometri pri Kiskunfélegyháze; vozidlá sa mohli vrátiť na diaľnicu na 139. kilometri v oblasti Kisteleku. Podľa servera vládol na diaľnici chaos.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach