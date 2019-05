Maďarská diplomacia sa ohradil voči kritike holandského premiéra

Holandský premiér v meste Barendrecht v kampani pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) pripustil, že EÚ nie je dokonalá, súčasne však kritizoval krajiny, ktorí sa od Únie odvracajú.

Budapešť 16. mája (TASR) - Maďarské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo vo štvrtok v Budapešti veľvyslanca Holandska pre "neprijateľné vyjadrenia" premiéra Marka Rutteho, informovala agentúra MTI.



Holandský premiér v juhoholandskom meste Barendrecht v kampani pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) pripustil, že EÚ nie je dokonalá, súčasne však kritizoval krajiny, ktorí sa od Únie odvracajú. Medzi takéto menoval aj Maďarsko premiéra Viktora Orbána. "Je tam napríklad Maďarsko, v ktorom si nectia právny štát, pričom sa tvária, ako keby to nemalo mať žiadne následky," cituje MTI vyjadrenie holandského premiéra.



Hovorca rezortu Tamás Menczer zdôraznil, že zásadným konfliktom medzi holandskou a maďarskou vládou je rozdielny postoj k otázke prisťahovalectva. Kritiku Rutteho označil za ničím neopodstatnenú a neprijateľnú. Holandsku odkázal, že Orbánovu vládu zvolili maďarskí voliči dvojtretinovou väčšinou, čo musí každý akceptovať spolu so skutočnosťou, že Maďarsko odmieta prisťahovalectvo.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach