Maďarsko je pripravené na súdny spor s EK o protimigračnom zákone

EK zverejnila vo štvrtok rozhodnutie žalovať Maďarsko na luxemburskom súde pre balík protimigračných zákonov známy pod označením Zastavme Sorosa.

Budapešť 25. júla (TASR) - Maďarská vláda je pripravená na súdny proces v spore s Európskou komisiou (EK) na Súdnom dvore Európskej únie. Podľa spravodajského servera 24.hu to vyhlásil vo štvrtok v Budapešti hovorca vlády István Hollik, podľa ktorého kabinet aj naďalej trvá na zachovaní protimigračného balíka zákonov.



EK zverejnila vo štvrtok rozhodnutie žalovať Maďarsko na luxemburskom súde pre balík protimigračných zákonov známy pod označením "Zastavme Sorosa", ktorým Maďarsko kriminalizuje pomoc žiadateľom o azyl a obmedzuje právo žiadať o štatút utečenca. Tým sa dostal proces právneho konania voči Maďarsku iniciovaný vlani v júli do tretej etapy.



Hollik na tlačovej konferencii zdôraznil, že uvedený protimigračný balík zákonov i novela ústavy zakazujúca usadzovanie migrantov slúžia záujmom občanov Maďarska, ktorí svoj odmietavý postoj k prisťahovalectvu dali jednoznačne najavo v referende i vo voľbách do národného i Európskeho parlamentu.



Poslanci maďarského parlamentu schválili 20. júna 2018 návrh balíka zákonov na potlačenie migrácie, podľa ktorých je možné podporu ilegálneho prisťahovalectva trestne stíhať.



Neformálne označenie tohto balíka "Zastavme Sorosa" súvisí s americkým finančníkom a filantropom maďarského pôvodu Georgeom Sorosom, ktorého Budapešť obviňuje z podpory nelegálnej migrácie. Samotný Soros tieto obvinenia popiera.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)