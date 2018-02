Na vyšetrovaní zrážky áut v Maďarsku sa zúčastní prokurátor

Vyšetrovanie je vedené pre prečin spôsobenia nehody so smrteľným následkom z nedbanlivosti.

Budapešť 16. februára (TASR) - V súvislosti so smrteľnou zrážkou dvoch maďarských policajných áut, ktorá si v noci na piatok v Budapešti vyžiadala jednu obeť a troch zranených, bolo iniciované trestné stíhanie. Pre spravodajský server 24.hu to uviedla Ústredná vyšetrovacia prokuratúra.



Vyšetrovanie je vedené pre prečin spôsobenia nehody so smrteľným následkom z nedbanlivosti. Doposiaľ nebol nikto vypočutý ako podozrivý, dodala prokuratúra.



Z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania, ktorých úkonov sa zúčastnil aj prokurátor, nie je podľa prokuratúry možné zatiaľ poskytnúť k prípadu ďalšie informácie.



Z nepotvrdených správ servera vyplýva, že krátko pred polnocou na križovatke Fótskej ulice (Fóti utca) a Ulice Karla Leiningena (Leiningen Károly utca) vošlo jedno z policajných vozidiel do križovatky na červenú. Vodič tohto auta utrpel zlomeniny končatín, jeho kolega, iba 22-ročný policajt, vyletel z vozidla a na mieste podľahol poraneniam.



Zranili sa aj obaja policajti v druhom služobnom aute.



