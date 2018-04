K dvojtretinovej väčšine Fideszu prispeli zahraniční Maďari

Zdôraznil to v pondelok spravodajský server 444.hu.

Budapešť 9. apríla (TASR) - K zisku už druhej dvojtretinovej väčšiny maďarského vládneho bloku Fidesz - Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) v nedeľňajších parlamentných voľbách prispeli svojimi hlasmi zahraniční Maďari, ale aj nemecká menšina v Maďarsku. Zdôraznil to v pondelok spravodajský server 444.hu.



Všetky voličské hlasy síce ešte nie sú zrátané - napríklad hlasovanie na zastupiteľských úradoch v zahraničí bude spracované až v priebehu tohto týždňa -, avšak z výsledkov volieb zo straníckych zoznamov a v jednomandátových obvodoch vyplýva, že v súčasnosti má Fidesz-KDNP šancu na zisk 133 mandátov v Národnom zhromaždení, teda dvojtretinovú väčšinu.



Právo zahraničných Maďarov voliť a voľby zástupcov národnostných menšín v Maďarsku do parlamentu sú dva činitele, ktoré Fidesz v novelizovanom volebnom zákone presadil a ktoré mu teraz dopomohli k zisku dvojtretinovej väčšiny.



Server pripomína, že pred štyrmi rokmi hlasy zahraničných Maďarov znamenali pre Fidesz navyše jeden poslanecký mandát a podobne tomu bude zrejme aj v terajších voľbách. Opozícia si s krajanmi nedokázala nijako poradiť, konštatoval 444.hu.



Z národnostného volebného zoznamu sa teraz prvýkrát dostane zástupca jednej z 13 registrovaných národnostným menšín žijúcich v Maďarsku do parlamentu s plnoprávnym poslaneckým mandátom. Pri nižšej registrácii národnostných voličov, ako to stanovuje zákon, sa z lídrov národnostných kandidátok totiž stávajú iba národnostní hovorcovia bez hlasovacieho práva. Hovorcom Slovákov žijúcich v Maďarsku bol v doterajšom volebnom cykle Ján Fuzik a ani v novom parlamente nebudú mať Slováci plnoprávneho poslanca.



Kvórum splnila v terajších voľbách iba nemecká menšina - jej zástupca Imre Ritter, za ktorého hlasovalo 22.298 voličov nemeckej národnosti, sa teda stane riadnym poslancom. Pikantériou situácie je, že Ritter je členom Fideszu, preto zrejme nebude hlasovať proti vláde. Fidesz tak má vlastne 134 poslancov v zákonodarnom zbore, čím už má v skutočnosti zaistenú dvojtretinovú väčšinu, uzatvára server.



