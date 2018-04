K vláde kritické správy prináša na vidiek samizdat pre 21. storočie

Projekt sa zrodil vlani v lete a dostal názov Nyomtass te is! (Vytlač si to sám!).

Budapešť 7. apríla (TASR) - Skupina aktivistov v Maďarsku vydáva už niekoľko mesiacov samizdatový týždenník, aby aj ľuďom na vidieku sprostredkovala nezávislé a často k vláde kritické správy. Tento spôsob informovania sa im zdá byť obzvlášť dôležitý práve v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Informovala o tom televízia TV 5 Monde.



Projekt sa zrodil vlani v lete a dostal názov Nyomtass te is! (Vytlač si to sám!).



Jedným z jeho iniciátorov je bývalý novinár János László, ktorý priznáva, že keď ešte ako študent bojoval proti komunistickej cenzúre, ani mu na um nezišlo, že o 40 rokov neskôr bude znovu pomáhať brániť a šíriť nezávislú tlač vystavenú útokom vlády maďarského premiéra Viktora Orbána od jej nástupu k moci.



János László dvakrát do týždňa cestuje z Budapešti na vidiek s balíkom samizdatov, aby ľuďom priniesol informácie, aké v miestnej tlači nenájdu.



Pomáha mu pri tom skupina priateľov. Z alternatívnych denníkov, ktoré sa na vidieku málo čítajú i predávajú, najprv spoločne vyberú pár pozoruhodných článkov, potom ich skopírujú, graficky upravia, vytlačia, zošijú a vydajú sa s nimi do odľahlých regiónov. Nové čísla týždenníka zverejňujú aj na webe projektu, kde je možné si ich prečítať alebo sťahovať a šíriť ďalej.



Obsah samizdatov je rôznorodý - od odhaľovania korupcie cez problémy v štátnom školstve a zdravotníctve až po demonštrácie proti vláde premiéra Orbána.



Úlohou aktivistov na mieste je rozdávať brožúrky okoloidúcim, zastrčiť ich do poštových schránok či rozniesť tam, kde sa "točí" veľa ľudí. Časť ľudí si samizdat vezme a prečíta, ale nájdu sa aj takí, ktorí ho aj pred očami dobrovoľníkov demonštratívne roztrhajú.



Podozrenia a obvinenia, že v Maďarsku sa v tlači a médiách potláča sloboda a pluralita názorov, maďarská vláda odmieta.



Aj jej hovorca nedávno vo svojom blogu napísal: "Ale vážne: no ktorý rozumne uvažujúci človek by mohol spochybniť slobodu slova, keď sleduje mediálne prostredie v Maďarsku?" Hovorca ako argument spomenul záplavu novinových a časopisových titulov vychádzajúcich v krajine.



Podľa reportáže TV 5 Monde však zabudol na to, že sa stále zvyšuje počet periodík, ktoré sa ocitajú v rukách ľudí blízkych vládnej moci, na čo upozorňujú aj odborníci na médiá.



TV 5 Monde konštatuje, že verejnoprávny maďarský "telerozhlas" sa svojich najkritickejších novinárov zbavil už v roku 2011, keď sa ako prvý v krajine stal terčom vládnej "prestavby" médií.



Následne si vláda vzala na mušku súkromné médiá, keď im obmedzila alebo "stopla" štátom platenú inzerciu, uviedla televízia TV 5 Monde.



Pripomenula tiež, že najstarší maďarský a hlavný opozičný denník Népszabadság z ničoho nič v októbri roku 2016 prestal vychádzať - oficiálne sa tak stalo z ekonomických dôvodov. Pár týždňov na to denník kúpila firma blízka vládnej strane Fidesz a už ho neobnovila.



Tento trend podľa TV 5 Monde dosiahol vrchol na prelome rokov 2016 a 2017, keď sa v priebehu niekoľkých mesiacov 18 titulov regionálnej tlače dostalo do rúk troch podnikateľov, ktorí vraj tiež majú blízko k Orbánovi. Práve tento záťah proti regionálnej tlači bol pre Jánosa Lászlóa tou pomyselnou poslednou kvapkou, ktorou pretiekol pohár jeho trpezlivosti.



Mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc vyjadrila znepokojenie nad týmto stavom. Pre porovnanie: V celosvetovom rebríčku slobody tlače z roku 2017 sa Maďarsko ocitlo na 71. z celkovo 180 miest, ale v čase, keď sa Fidesz v krajine ujímal moci, bolo na 23. priečke.



Vždy, keď je maďarská vláda kritizovaná za zasahovanie do slobody médií, premiér Orbán zvyčajne tvrdí, že v Maďarsku je predsa možné zverejniť čokoľvek, takže sloboda slova existuje. László však pripomína, že sloboda slova znamená aj právo občana na ľahký prístup k rôznorodým a komplexným informáciám o verejných veciach. Právo na informácie zaručuje dokonca aj maďarská ústava.



Väčšina ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach pritom však nemá prístup k iným informáciám než k tým zo štátnych médií a miestnych novín vydávaných miestnymi úradmi, či k regionálnym novinám pod vládnou kontrolou. Svoje noviny vydáva aj každá mestská rada. Pretože však väčšinu mestských zastupiteľstiev ovláda Fidesz a starostovia sú tiež z Fideszu, tieto periodiká sú zväčša celým svojím obsahom zasvätené práve vládnej strane.



Nie je teda prekvapujúce, že reakcie čitateľov na snahu tímu "Nyomtass te is!" sú v drvivej väčšine pozitívne. Tvorcovia dostávajú aj veľa podnetov na zlepšenie i tipy na články. V rámci spätnej väzby editori už napríklad zväčšili veľkosť písma.



Momentálne sa samizdat distribuuje vo viac ako 50 mestách a obciach. "Naším cieľom je začať od okresných miest a odtiaľ sa dostať do najmenších obcí. Od januára 2018 máme lokálnych partnerov a aktivistov v každom kraji," uviedol László. Dodal, že počas distribúcie časopisu nedošlo k žiadnym incidentom, ale "v malých obciach naši aktivisti distribuujú kópie 'Nyomtass te is!' iba v noci a tajne."



Hnutie funguje bez veľkých sponzorov. Spolieha na dobrovoľníkov a dary od súkromníkov vo výške (v prepočte) 15-30 eur. Takmer všetky peniaze sa minú na tlač.



Pokiaľ ide o budúcnosť, "Nyomtass te is!" sa chce uchádzať o grant vypísaný ministerstvom zahraničných vecí USA, ktorý je určený pre maďarské médiá pôsobiace mimo hlavného mesta Budapešť.