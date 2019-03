Kritizované bilbordy s Junckerom v Maďarsku vláda vymení

Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság to vo štvrtok uviedol minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás.

Budapešť 7. marca (TASR) - Sporná plagátová kampaň maďarskej vlády, ktorá je namierená proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi ako údajným podporovateľom nezákonnej migrácie, sa skončí 15. marca. Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság to vo štvrtok uviedol minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás.



Minister na tlačovej konferencii reagoval aj na otázku, či sa premiér Viktor Orbán ospravedlní členom politickej skupiny Európskej ľudovej strany (EPP), ako to v utorok požadoval predseda frakcie EPP v Európskom parlamente a líder kandidátky ľudovcov v eurovoľbách Manfred Weber. Gulyás povedal, že kabinet rokuje s vedením EPP.



"Na budúci týždeň budú odstránené bilbordy s Junckerom a namiesto nich budú inštalované plagáty propagujúce program podpory rodiny. Tým sa splní požiadavka Manfreda Webera," dodal predstaviteľ maďarskej vlády.



Podľa Heti Világgazdaságu to znamená, že vláda sa vzdala svojho pôvodného zámeru vymeniť Junckera za prvého podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa, ktorý je zároveň lídrom kandidátky Strany európskych socialistov (PES) pre voľby do EP.



Gulyás na otázku, či vláda použije v kampani aj bilbord s Timmermansom, reagoval iba vyhlásením, že kampaň je ešte dlhá.



Weber určil tri podmienky, aby si mohla strana Fidesz na čele s maďarským premiérom Viktorom Orbánom zachovať členstvo v EPP. Okrem zastavenia kampane útočiacej na Junckera a Sorosa sa má Orbán taktiež ospravedlniť ostatným členom EPP a zabezpečiť, aby Stredoeurópska univerzita (CEU) mohla zostať v Budapešti.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach