Systém správnych súdov v Maďarsku preveruje Benátska komisia

Budapešť 5. februára (TASR) - Predstavitelia Benátskej komisie, ktorá je expertným poradným orgánom Rady Európy (RE), pricestovali v pondelok do Budapešti, aby preverili pripravované zriadenie správnych súdov v Maďarsku. Informoval o tom v utorok spravodajský server Index.hu, podľa ktorého previerku inicioval vlani v lete minister spravodlivosti László Trócsányi.



Server poznamenal, že blok vládnych strán Fidesz-KDNP nepočkal na postoj Benátskej komisie a vlani 12. decembra v parlamente väčšinou hlasov svojich poslancov presadil príslušný zákon.



Delegácia komisie sa v priebehu dvoch dní stretne so zástupcami Celoštátneho súdneho úradu (OBH), najvyššieho súdu a rezortu justície, ale aj s predstaviteľmi odborných justičných či občianskych organizácií.



Vláda vlani 27. septembra schválila koncepciu obnovy správneho súdnictva v Maďarsku, ktoré by podľa aktuálnych plánov mohlo v nových rámcoch fungovať už od 1. januára 2020. Trócsányi návrh zákona o zriadení správneho súdu predložil vlani 6. novembra. Parlament zákon schválil 12. decembra 2018 a následne ho podpísal prezident János Áder.



Sudcov, ktorí sa teraz zaoberajú administratívnymi kauzami, budú môcť na ich žiadosť automaticky preradiť do novej, samostatnej organizačnej jednotky.



Vyšší správny súd má mať sídlo v Ostrihome. V ôsmich mestách plánujú zriadiť tribunály s regionálnou pôsobnosťou a právomocou.



Voči zriadeniu správnych súdov protestovalo niekoľko odborných a občianskych organizácií, pričom opozičné strany sa v tejto súvislosti obrátili minulý týždeň spoločne na ústavný súd.



Kritici tvrdia, že systém správnych súdov ohrozuje nezávislosť maďarskej justície v prvom rade preto, lebo o vymenovaní, povýšení či disciplinárnom konaní sudcov týchto súdov rozhoduje minister spravodlivosti, ktorý je vymenúvaný z politických dôvodov.



Podľa Indexu.hu tak vládna strana Fidesz získa oprávnenie, aby rozhodovala v otázkach demonštrácií, štrajkov i ochrany osobných údajov.



