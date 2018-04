Médiá zverejnili pravdepodobné zmeny v novej Orbánovej vláde

Novým ministrom riadiacim úrad vlády by mal byť Gergely Gulyás, ktorý vystrieda Jánosa Lázára.

Budapešť 26. apríla (TASR) - Viaceré pravdepodobné zmeny v novej maďarskej vláde premiéra Viktora Orbána zverejnil v stredu večer denník Magyar Idő.



Novým ministrom riadiacim úrad vlády by mal byť Gergely Gulyás, ktorý vystrieda Jánosa Lázára. Gulyás bol doteraz predsedom parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz.



Doterajšieho šéfa rezortu obrany Istvána Simicskóa údajne vystrieda Tibor Benkő, terajší náčelník generálneho štábu maďarských ozbrojených síl.



Ministra rezortu ľudských zdrojov Zoltána Baloga vystrieda onkológ, vysokoškolský pedagóg a generálny riaditeľ Celoštátneho onkologického ústavu Miklós Kásler.



Ministerkou rozvoja by po odchode Miklósa Sesztáka mala byť Andrea Bártfaiová-Magerová, doterajšia vládna splnomocnenkyňa pre poštu a finančné služby.



Štátny tajomník pre vysoké školstvo László Palkovics by mal obsadiť kreslo ministra v novom rezorte pre inováciu a vysoké školstvo.



V ministerských kreslách zostávajú vedúci kabinetu úradu predsedu vlády Antal Rogán, šéf rezortu vnútra Sándor Pintér, minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó a minister spravodlivosti László Trócsányi.



Péter Harach, predseda parlamentnej frakcie Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP), ktorá je menšou stranou vládneho bloku, po stredajších rokovaniach frakcií parlamentných strán povedal, že strany sa už dohodli na úprave zákona o ministerstvách. Podľa jeho slov to uľahčí proces kreovania novej vlády.



Orbán v súvislosti s budúcim kabinetom 10. apríla avizoval, že doterajšia vláda svoje pôsobenie skončila a vznikne vláda nová, ktorá bude mať sčasti nové personálne zloženie i novú štruktúru.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach