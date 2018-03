Na boj proti pašovaniu migrantov nasadila maďarská polícia vrtuľník

Vrtuľníky budú lietať v malých výškach, aby v prípade potreby dokázali prinútiť k pristátiu stroje prevádzačov.

Budapešť 8. marca (TASR) - Maďarská polícia nariadila v oblasti Sabolčsko-satmársko-berežskej župy na severovýchode krajiny hliadkovanie vrtuľníkom po tom, čo 15. januára zadržali v katastri obce Kállósemjén skupinu migrantov, ktorá narušila štátne hranice ukrajinským lietadlom Antonov An-2. Župný spravodajský server szabolcshir.hu vo štvrtok uviedol, že o vzdušné hliadkovanie v záujme bezpečnosti obyvateľstva požiadali starostovia tamojších obcí.



Vrtuľník ministerstva vnútra preletel ponad uvedenú oblasť už aj v stredu. Polícia bude v budúcnosti hliadkovať takto častejšie. Vrtuľníky budú lietať v malých výškach, aby v prípade potreby dokázali prinútiť k pristátiu stroje prevádzačov.



Desať z 11 migrantov, ktorí v januári ilegálne prileteli na maďarské územie, maďarské orgány odovzdali na maďarsko-ukrajinskom hraničnom priechode Beregsurány-Astej príslušníkom pohraničnej stráže Ukrajiny. Jeden z Afgancov požiadal o štatút utečenca, preto ho policajti odviedli do tranzitnej zóny na hraniciach.



Na nízky prelet lietadla ponad svoj dom upozornil v januári kolegov policajt, ktorý bol mimo služby. Hliadka našla prázdny jednomotorový dvojplošník Antonov An-2 na poli za obcou Kállósemjén zhruba 70 kilometrov od ukrajinských hraníc.



Posádka so strojom, ktorý sa zaboril do zeme, nedokázala vzlietnuť, preto ušla. Polícia po nej stále pátra.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach