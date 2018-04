Na podchladenie zomrelo v Maďarsku od jesene do konca marca 200 ľudí

Pod holým nebom, prípadne v nemocnici prišlo takto o život 53 percent, v nevykúrených bytoch zvyšných 47 percent obetí zimy.

Budapešť 4. apríla (TASR) - Od vlaňajšej jesene do konca marca tohto roka zomrelo v Maďarsku na podchladenie celkom 200 ľudí, pričom v druhej polovici marca zaznamenali úmrtie v dôsledku podchladenia až v ôsmich prípadoch. Podľa spravodajského servera 24.hu o tom v stredu informovalo Maďarské sociálne fórum (MSZF).



Pod holým nebom, prípadne v nemocnici prišlo takto o život 53 percent, v nevykúrených bytoch zvyšných 47 percent obetí zimy. Fórum konštatovalo, že počet úmrtí síce medziročne mierne klesol, avšak súčasné spoločensko-politické riešenie tohto problému sa ukázalo ako neúspešné.



Vláda by podľa MSZF mala namiesto vysťahovania ľudí podporovať to, aby sa dostali k bytom a aby bol jav chudoby zlikvidovaný.



