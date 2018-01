Maďarsko pripravilo návrh zákona na potlačenie ilegálnej migrácie

Organizácie, ktoré podporujú prisťahovalectvo, sa podľa tohto návrhu budú musieť zaregistrovať na súde.

Budapešť 17. januára (TASR) - Maďarská vláda pripravila ďalší plán na potlačenie ilegálneho prisťahovalectva. V rámci neho by zdanila 25 percentami finančnú podporu zo zahraničia pre organizácie podporujúce ilegálnu migráciu a vyhostením by pohrozila osobám organizujúcim prisťahovalectvo, oznámil v Budapešti v stredu minister vnútra Sándor Pintér.



Podľa agentúry MTI šéf rezortu zdôraznil, že dôležitým cieľom návrhu zákona je dosiahnuť, aby bolo možné zabrániť konaniu osobám, ktoré podporujú ilegálnu migráciu. Organizácie, ktoré podporujú prisťahovalectvo, sa podľa tohto návrhu budú musieť zaregistrovať na súde.



Hovorca vlády Zoltán Kovács v súvislosti s prípadným vyhostením amerického finančníka Georgea Sorosa, ktorý má maďarsko-americké občianstvo, povedal, že ak bude zrejmé, že organizuje ilegálne prisťahovalectvo, potom sa tento zákon dotkne aj jeho.



Denník Magyar Idök v stredu pripomenul, že vláda na akčnom pláne proti Sorosovi pracuje už mesiac. Minister riadiaci kabinet úradu predsedu vlády Antal Rogán to oznámil vlani 11. decembra na schôdzke parlamentného výboru pre justíciu. Vláda 29. novembra prerokovala správu tajných služieb o Sorosovom vplyve v Európe.



Republiková rada vládnej strany Fidesz v utorok schválila politické uznesenie, ktoré odmieta Sorosov migračný plán. "Rada odmieta snahy, aby sa Maďarsko zmenilo na prisťahovaleckú krajinu," píše sa v dokumente.



