Maďarsko odmietlo výzvu na zrušenie núdzového stavu pre migračnú krízu

Budapešť 18. júla (TASR) - Migračná kríza je bezpečnostným rizikom, napísal v stredu večer na Facebooku štátny tajomník maďarského ministerstva zahraničných vecí Tamás Menczer. Reagoval tak na výzvu osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva migrantov Felipeho Gonzáleza Moralesa, aby maďarská vláda ukončila stav núdze vyhlásený v dôsledku masovej migračnej krízy.



Podľa agentúry MTI Menczer pripomenul, že došlo už k takmer 30 teroristickým útokom, v ktorých zomrelo vyše 300 ľudí a vyše 1300 ďalších bolo zranených. "Vidíme tu existenciu paralelných spoločností (pozn. TASR: kresťanskej a moslimskej) a množstvo ďalších trestných činov," dodal.



Predstaviteľ maďarskej vlády zdôraznil, že migrácia nie je vyriešenou otázkou, ale problémom, ktorý stále existuje. "Aj podľa najopatrnejších odhadov žije na východ a na juh od Európy 30-35 miliónov ľudí, ktorí sa kedykoľvek môžu rozhodnúť vydať smerom na náš kontinent," povedal Menczer, ktorý odmietol aj požiadavky Moralesa na zabezpečenie voľného pohybu migrantov v Maďarsku či likvidáciu ostnatého drôtu na hraniciach.



"Vyhlásenia maďarskej vlády týkajúce sa migračnej krízy, prípadne nadchádzajúcej utečeneckej vlny, nie sú ničím podložené. V takomto zmysle by mohla vyhlásiť stav núdze ktorákoľvek krajina sveta," povedal na budapeštianskej tlačovej konferencii predstaviteľ OSN.



Spravodajca uplynulý týždeň preveroval príslušné platné maďarské zákony, politiku vlády, ako aj vplyvy krokov kabinetu na ľudské práva utečencov a migrantov.



Podľa jeho slov počet migrantov prichádzajúcich do Maďarska významne klesol oproti počtu spred štyroch rokov, odkedy väčšina poslancov vládnej strany Fidesz stav núdze pre masovú migráciu každý polrok predlžuje.



"Vzhľadom na blížiace sa ukončenie súčasnej etapy krízového stavu - 7. septembra - rozhodne odporúčam Maďarsku, aby prehodnotilo terajší skutočný stav migrácie a okamžite ukončilo tzv. núdzový stav a príslušné obmedzujúce opatrenia," zdôraznil.



Morales tiež vládu v Budapešti vyzval, aby rodiny utečencov s malými deťmi umiestnila do otvorených zariadení pre migrantov, v ktorých je v súčasnosti iba 11 cudzincov vrátane piatich detí.



