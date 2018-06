Opozičná Maďarská socialistická strana si v nedeľu volí nové vedenie

Do 14. apríla 2018 viedol stranu Gyula Molnár.

Budapešť 15. júna (TASR) - Delegáti nedeľňajšieho zjazdu opozičnej Maďarskej socialistickej strany (MSZP) zvolia nové vedenie strany. O predsednícky post sa uchádzajú dvaja kandidáti, informovala v piatok agentúra MTI.



Po prehre v aprílových parlamentných voľbách vedenie socialistov odstúpilo. Podľa MTI by sa aj napriek tomu skončilo v tomto roku dvojročné funkčné obdobie vedenia a bol by zvolaný zjazd.



Do 14. apríla 2018 viedol stranu Gyula Molnár. O miesto predsedu MSZP sa uchádzajú expredseda strany Attila Mesterházy a predseda parlamentnej frakcie socialistov Bertalan Tóth. Bývalá predsedníčka budapeštianskej organizácie MSZP Ágnes Kunhalmiová od kandidatúry odstúpila, bude sa uchádzať iba o funkciu predsedníčky republikovej rady MSZP.



Zjazd bude voliť aj zástupcu predsedu strany, troch podpredsedov a ďalších členov predsedníctva.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach