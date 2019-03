G. Gulyás: Orbán je pripravený ospravedlniť sa

Orbán v rozhovore pre nemecký nedeľník Welt am Sonntag označil svojich kritikov v rámci európskych ľudovcov za užitočných idiotov.

Budapešť 12. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán je pripravený ospravedlniť sa, ak niekoho urazil pojmom "užitoční idioti". Uviedol to v utorok v Budapešti minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás v reakcii na stretnutie Orbána s predsedom frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente (EP) Manfredom Weberom.



Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság Gulyás na samostatnej tlačovej konferencii pripomenul, že kampaň proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi, ako údajným podporovateľom nezákonnej migrácie, sa už skončila, tým je podľa slov ministra jedna z požiadaviek Webera splnená.



Heti Világgazdaság ale podotýka, že bilbordy s Junckerom a Sorosom odstránili zatiaľ iba z cesty, ktorou Weber prechádzal z letiska.



"Orbán nechcel nikoho uraziť pojmom 'užitoční idioti'. Ak to niekoho urazilo, tak za tieto slová je pripravený premiér ospravedlniť sa," povedal Gulyás. Orbán v rozhovore pre nemecký nedeľník Welt am Sonntag označil svojich kritikov v rámci európskych ľudovcov za "užitočných idiotov", ktorých ľavica využíva na to, aby v EĽS spôsobila rozkol.



V súvislosti s treťou podmienkou Webera, ktorou je zabezpečiť, aby Stredoeurópska univerzita (CEU) mohla zostať v Budapešti, predstaviteľ maďarskej vlády uviedol, že budúcnosť CEU je zabezpečená. Dodal, že Weberov návrh o možnom bavorskom financovaní univerzity Orbánova vláda zváži. Gulyás zdôraznil, že maďarské právne normy týkajúce sa vzdelávania sú v súlade s európskou i nemeckou praxou.



Minister podotkol, že okrem podmienok zotrvania maďarskej vládnej strany Fidesz v EPP hovoril Orbán s Weberom aj o budúcnosti Európy, o francúzskom prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, o Kresťanskodemokratickej únii Nemecka (CDÚ), ale aj o zastavení migrácie. "Ak by on (Weber) bol predsedom Európskej komisie, ochrana vonkajších hraníc by bola zaručená," konštatoval Gulyás a zdôraznil, že Fidesz a maďarská vláda sú otvorené rokovaniam, avšak v otázkach ochrany vonkajších hraníc, migrácie a ochrany kresťanskej kultúry nebudú s nikým vyjednávať.



Podľa jeho slov Orbán i Weber chcú, aby Fidesz zostal členom EPP. "Európski ľudovci viac potrebujú nás, ako potrebujeme my ich," povedal Gulyás s poznámkou, že so stranami, ktoré žiadajú vylúčenie Fideszu z EPP, mala maďarská vláda aj doposiaľ mnoho sporov.



Weber po schôdzke s Orbánom na inej tlačovej konferencii povedal, že sa nepodarilo na všetky problémy nájsť riešenie a že táto diskusia bude pokračovať v rámci EPP.



