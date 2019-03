Maďarsko: Orbán sa s lídrom kandidátky EPP Weberom stretne v utorok

Weber záujem stretnúť sa s Orbánom s cieľom odvrátiť rozkol v ich konzervatívnej parlamentnej skupine avizoval v nedeľu pre nemecký denník Die Welt.

Budapešť 11. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán prijme predsedu frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente (EP) a lídra EPP v blížiacich sa voľbách do EP Manfreda Webera v utorok v Budapešti. Podľa agentúry MTI o tom informoval premiérov hovorca Bertalan Havasi.



Weber záujem stretnúť sa s Orbánom s cieľom odvrátiť rozkol v ich konzervatívnej parlamentnej skupine avizoval v nedeľu pre nemecký denník Die Welt.



Havasi uviedol, že schôdzka bude neverejná a že o výsledkoch rokovania budú informovať účastníci dodatočne na základe vzájomnej dohody.



Trinásť z 56 členských strán EPP žiada vylúčenie Orbánovej strany Fidesz z tejto najväčšej európskej politickej skupiny alebo pozastavenie jej členstva vzhľadom na krajne nacionalistické a euroskeptické postoje, pripomenuli v nedeľu agentúry DPA a AFP.



"V najbližších dňoch sa budem snažiť o osobný rozhovor s Viktorom Orbánom v Budapešti, pretože sa chcem pokúsiť objasniť mu, že sa v súčasnosti nachádza na ceste odchodu z EPP," povedal Weber.



Nemecký kresťanskodemokratický politik dodal, že v spore s maďarskou vládnucou stranou nejde ani o konflikt medzi východnými a západnými štátmi EÚ, "ani o migračnú politiku, ako to niektorí tvrdia, ale o to, aké hodnoty EPP a EÚ predstavujú".



Ostrú kritiku vyvolala v poslednom čase plagátová kampaň maďarskej vlády namierená proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi ako údajným podporovateľom nezákonnej migrácie.



Členovia EPP majú diskutovať o budúcnosti Fideszu v tejto skupine na stretnutí 20. marca.



