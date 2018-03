Orbán varoval pred migrantmi, opozícia varovala pred Orbánom

V prejave pri príležitosti dňa štátneho sviatku vypuknutia protihabsburskej revolúcie Orbán konštatoval, že proti sebe stoja národné demokratické sily a nadnárodné antidemokratické sily.

Budapešť 15. marca (TASR) - V parlamentných voľbách v Maďarsku 8. apríla sa bude rozhodovať o osude Maďarska, pričom nejde iba o osud krajiny v nadchádzajúcom štvorročnom volebnom cykle, ale o budúcnosť Maďarska. Vyhlásil to vo štvrtok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý opätovne varoval Maďarov pred hrozbou migrantov.



"Chcú nám vziať našu krajinu! Nie podpisom, ako to urobili pred storočím v Trianone, teraz chcú presadiť, aby sme v priebehu niekoľkých desaťročí dobrovoľne vpustili k nám cudzincov, ktorí nehovoria naším jazykom, nectia si našu kultúru, zákony a životný štýl," naznačil Orbán v prejave pred státisícovým davom priaznivcov, ktorý naplnil Kossuthovo námestie i priľahlé ulice. Do hlavného mesta ich priviezli zo všetkých kútov Maďarska autobusmi.



V prejave pri príležitosti dňa štátneho sviatku vypuknutia protihabsburskej revolúcie z rokov 1848-49 ďalej premiér konštatoval, že proti sebe stoja národné demokratické sily a nadnárodné antidemokratické sily. Americkému finančníkovi Georgeovi Sorosovi odkázal, nech sa vrátil do Ameriky a aby radšej "obšťastňoval" Američanov.



Na demonštráciu opozičného ľavicového bloku Maďarská socialistická strana (MSZP) - Dialóg (Párbeszéd) prišli aj sympatizanti a politici strán Demokratická koalícia (DK) a Liberáli (Liberálisok). Kandidát na post premiéra bloku MSZP-P Gergely Karácsony pred niekoľkými tisíckami ľudí zdôraznil, že v parlamentných voľbách sa rozhodne, či "vyhrajú ľudia moci, alebo vyhrá moc ľudí".



"Vládny Fidesz je v menšine, ktorá je ale dobre organizovaná, má veľa peňazí, má v rukách moc a autobusy, ktorými môže doviezť priaznivcov do Budapešti. Fidesz disponuje mnohými vecami, ktoré potrebuje v kampani, avšak jedna vec jej chýba - tou je pravda," konštatoval Karácsony, podľa ktorého podmienky vo volebnom boji nie sú rovnaké pre každého.



Ochranárska strana Politika môže byť iná (LMP) zorganizovala svoje samostatné zhromaždenie.



Predseda a premiérsky kandidát ultrapravicovej strany Jobbik Gábor Vona pred stovkami sympatizantov zdôraznil, že skutočnú bezpečnosť ľudí treba zabezpečiť obnovením pohraničnej stráže. Podčiarkol, že Jobbik nebude súhlasiť so žiadnymi prisťahovaleckými kvótami, že bude požadovať silnú a spravodlivú Európu, skutočnú demokraciu, nezávislé inštitúcie a nemilosrdné zúčtovanie.



Svoje podujatie zorganizovala aj recesistická Maďarská strana dvojchvostého psa (MKKP), ktorej niekoľko tisíc priaznivcov na pochode sprevádzanom políciou okrem iného "vyhlásili vojnu" OSN, požadovali cenzúru a zrušenie tlače. Kričali aj viaceré heslá, ako "Viktor je kráľ!", "Nepotrebujeme vládu!" či "Chceme pivo zadarmo!"



Pri Opere sa neskôr večer zišlo zhruba 5000 študentov na protivládnej demonštrácii. Pridali sa k nim účastníci viacerých opozičných podujatí.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach