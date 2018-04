Budapeštiansky medzinárodný knižný festival 2018 je otvorený

Na festivale, ktorý bude verejnosti otvorený do nedele, predstaví knižnú produkciu 160 vystavovateľov z 26 krajín sveta. Návštevníkov čaká 170 programov.

Budapešť 19. apríla (TASR) - Srbsko je čestným hosťom Budapeštianskeho medzinárodného knižného festivalu 2018, ktorý otvorili dnes v budapeštianskom Millenáris parku.



Podľa agentúry MTI srbský minister zodpovedný za kultúru a médiá Vladan Vukosavljevič v otváracom prejave zdôraznil, že vďaka knižnému festivalu sa srbská kultúra a literatúra symbolicky môžu vrátiť do Budapešti, kde v prvej polovici 19. storočia prvé moderné srbské kultúrne inštitúcie vznikli.



Ako príklad Vukosavljevič uviedol, že v roku 1826 vznikla v Pešti Matica srbská - najstaršia osvetová, kultúrna a vedecká inštitúcia Srbska, ktorá dodnes funguje so sídlom v Novom Sade a ktorá sa prezentuje aj na terajšom budapeštianskom festivale.



Zo spisovateľov je čestným hosťom tohtoročného podujatia nemecký autor Daniel Kehlmann. Na festivale, ktorý bude verejnosti otvorený do nedele, predstaví knižnú produkciu 160 vystavovateľov z 26 krajín sveta. Návštevníkov čaká 170 programov.