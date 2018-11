Počet obyvateľov Maďarska môže do roku 2070 klesnúť na 6 miliónov

Dôvodmi nepriaznivého vývoja sú podľa Ústredného štatistického úradu prirodzený úbytok a odchod Maďarov do zahraničia.

Budapešť 9. novembra (TASR) - V období od roku 2001 do roku 2017 prekročil úbytok obyvateľstva v Maďarsku už 400.000 ľudí. Do roku 2070 môže klesnúť počet Maďarov podľa najpesimistickejších odhadov až na šesť miliónov, uviedlo v piatok internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság s odvolaním sa na aktuálnu analýzu Ústredného štatistického úradu (KSH).



Dôvodmi nepriaznivého vývoja sú podľa KSH prirodzený úbytok a odchod Maďarov do zahraničia. Populácia krajiny by sa mohla stabilizovať v budúcnosti na deviatich miliónoch, pravdepodobnejší scenár je ale 7,7 milióna. V krajnom prípade môže počet obyvateľov Maďarska do roku 2070 klesnúť až na šesť miliónov.



Oproti roku 2001 stúpol podiel bezdetných rodín z ôsmich na 16 percent, podiel rodín s dvoma deťmi klesol v danom období zo 78 na 67 percent. Od zmeny režimu však stúpol z 25 na 35 percent podiel rodín, ktoré majú až tri deti.



V roku 1990 dosahoval podiel obyvateľov vo veku nad 65 rokov 13 percent, v roku 2017 stúpol tento ukazovateľ na 19 percent a do roku 2070 môže dosiahnuť až 29 percent. Výrazne stúpol aj počet ľudí vo veku nad 80 rokov. V roku 1990 ich bolo 260.000, v roku 2016 však už 412.000, píše sa v analýze KSH.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach