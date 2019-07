Maďarsko: Pochovali filozofku a kritičku Orbána Ágnes Hellerovú

Hellerová, zástankyňa liberálnej demokracie, často svetovým médiám rozprávala o svojich obavách, že demokratické slobody v Maďarsku sú na ústupe.

Budapešť 29. júla (TASR) - Na židovskom cintoríne na budapeštianskej ulici Kozma v pondelok pochovali maďarskú filozofku, disidentku, členku Maďarskej akadémie vied (MTA) a neskôr poprednú kritičku premiéra Viktora Orbána - Ágnes Hellerovú.



Podľa agentúry MTI sa s ňou prišli rozlúčiť pozostalí, priatelia i kolegovia. Hellerová zomrela 19. júla vo veku 90 rokov.



"Svoj život musela začať trikrát odznova - po holokauste, po protikomunistickej revolúcii v roku 1956, a potom v emigrácii," pripomenul v rozlúčkovom prejave filozof a estét Sándor Radnóti, ktorý zdôraznil, že Hellerovej život a zmýšľanie určovali sloboda a šťastie, aj keď veľa šťastia v živote nezažila.



Hellerová bola profesorkou na univerzite New School v New Yorku. Podľa spravodajského portálu 444.hu sa Hellerová 19. júla nevrátila z plávania v jazere Balaton na západe krajiny. Telo našli v jazere, potvrdila polícia.



Narodila sa v Budapešti v roku 1929. Bola Židovka, prežila holokaust, ale prišla o väčšinu príslušníkov svojej rodiny, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Jej otec zomrel v nacistickom vyhladzovacom tábore Auschwitz.



Hellerová, zástankyňa liberálnej demokracie, často svetovým médiám rozprávala o svojich obavách, že demokratické slobody v Maďarsku sú na ústupe.



Orbánovi kritici vravia, že od svojho nástupu k moci v roku 2010 sprísnil kontrolu nad väčšinou dôležitých inštitúcií, vrátane verejnoprávnych médií, justície a vzdelávacej oblasti.



Hellerová, aktívna do posledného dňa svojho života, patrila k malej skupine zahraničných intelektuálov, ktorých francúzsky prezident Emmanuel Macron po májových voľbách do Európskeho parlamentu pozval do Elyzejského paláca, aby tak vyzdvihol ich postoj proti nárastu nacionalizmu.



