Uzatvorenie mosta v Budapešti odložili, bombu zatiaľ nelokalizovali

Hovorkyňa uviedla, že bezpečnostné opatrenia nevstúpia do platnosti dovtedy, kým výbušninu nelokalizujú.

Budapešť 3. júla (TASR) - Avizované uzatvorenie budapeštianskeho Alžbetinho mosta, pod ktorým má byť v koryte Dunaja bomba z druhej svetovej vojny, sa zatiaľ odkladá, pretože pyrotechnikom sa výbušninu nepodarilo ešte lokalizovať. Spravodajský server index.hu o tom informovala v utorok hovorkyňa jednotky pyrotechnikov maďarskej armády Zita Markovicsová.



O náleze bomby s jeho súradnicami informovala nedávno políciu skupina civilných potápačov, ktorá pomáhala pri nehode. Hovorkyňa uviedla, že bezpečnostné opatrenia nevstúpia do platnosti dovtedy, kým výbušninu nelokalizujú.



V súčasnosti ju hľadá takmer 30 pyrotechnikov z odmínovacej lode. Pátranie potápačom komplikuje dvojnásobná hĺbka rieky na danom úseku oproti priemernej hĺbke. Je tam silný prúd vody a takmer nulová viditeľnosť, dodala Markovicsová.



Maďarská polícia v noci na utorok uzatvorila niektoré ulice v okolí Alžbetinho mosta. Bomba by mala byť na budínskej strane mosta, zhruba 50 metrov v smere k Reťazovému mostu. Polícia pôvodne avizovala, že o 10.00 h uzatvoria širšie okolie mosta na oboch brehoch rieky, ale aj samotný most, a že z okolia evakuujú obyvateľstvo.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach