Prezident Áder deklaroval podporu prijatiu Albánska do EÚ

Budapešť 20. júna (TASR) - Maďarský prezident János Áder v stredu v Budapešti prijal prezidenta Albánska Ilira Metu, ktorému v mene svojej krajiny vyjadril podporu prijatia Albánska do Európskej únie. Informovala o tom agentúra MTI, podľa ktorej najvyšší predstaviteľ albánskeho štátu pricestoval na oficiálnu dvojdňovú návštevu Maďarska.



Prezidenti ďalej hovorili o migračnej otázke, ale aj o maďarsko-albánskej spolupráci v oblasti vodného hospodárstva.



"Maďarsko aj naďalej podporuje členstvo Albánska v EÚ, a to nielen pre dobré vzájomné vzťahy, ale aj preto, že bezpečnosť v Európe je v zásade priamo závislá na stabilite západného Balkánu," povedal po schôdzke Áder.



Maďarský prezident pripomenul, že prevádzači skúšajú nové migračné trasy, z ktorých jedna vedie práve cez Albánsko. "Ak Albánsko bude čeliť migračnému tlaku, potom Únia nebude môcť nechať Albánsko napospas - ale ani iné dotknuté krajiny západného Balkánu," dodal Áder.



Podľa slov albánskeho prezidenta by vstup jeho krajiny do EÚ významne prispel k dosiahnutiu mieru a stability na Balkáne. Podotkol, že Albánsko sa v rámci svojich možností snaží o naplnenie očakávaní týkajúcich sa riešenia migrácie. "Spolupracujeme v tom s Bruselom, Frontexom i so susednými krajinami," zdôraznil Meta.



Najvyšší predstaviteľ Albánska vyjadril vďaku za pomoc nielen Maďarsku, ale aj krajinám Vyšehradskej štvorky (V4). Podčiarkol, že spolupráca štvorky je nasledovaniahodným príkladom aj pre krajiny západného Balkánu.



Metu, ktorého zvolil parlament v Tirane za prezidenta v apríli 2017, prijme vo štvrtok aj predseda parlamentu László Kövér.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach