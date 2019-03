Maďarský prezident vypísal voľby do Európskeho parlamentu na 26. mája

János Áder zdôraznil, že voľby sú možnosťou pre všetkých maďarských voličov na to, aby ovplyvnili budúcnosť Európskej únie na nasledujúcich päť rokov.

Budapešť 1. marca (TASR) - Maďarský prezident János Áder vypísal voľby do Európskeho parlamentu na nedeľu 26. mája, informovala v piatok agentúru MTI kancelária prezidenta.



"Plniac si svoju ústavnú povinnosť, v súlade s ustanoveniami Únie a s maďarskou ústavou vypisujem termín volieb do Európskeho parlamentu v Maďarsku na 26. mája," píše sa vo vyhlásení hlavy štátu.



Áder zdôraznil, že voľby sú možnosťou pre všetkých maďarských voličov na to, aby ovplyvnili budúcnosť Európskej únie na nasledujúcich päť rokov. "Maďarsko je našou spoločnou vlasťou. Prosím všetkých spoluobčanov, aby sa zúčastnili na nadchádzajúcich voľbách do EÚ," dodal prezident.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach