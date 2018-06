Maďarský prezident Áder podpísal zákon Zastavme Sorosa a novelu ústavy

V novelizovanej ústave sa uvádza, že zásadnou úlohou štátu je ochrana ústavnej identity a kresťanskej kultúry a že do Maďarska je zakázané usídliť cudzie obyvateľstvo.

Budapešť 28. júna (TASR) - Maďarský prezident János Áder vo štvrtok v Budapešti podpísal siedmu novelu ústavy a balíček zákonov nazvaný "Zastavme Sorosa", zameraný na potlačenie nelegálneho prisťahovalectva. Parlament ich schválil 20. júna, informovala agentúra MTI.



Hlava štátu prijaté zákony nekomentovala. Avšak pri štvrtej novele ústavy Áder upozornil, že ústava mu neumožňuje novelu vrátiť parlamentu ani ju predložiť na preskúmanie ústavnému súdu.



V novelizovanej ústave sa uvádza, že zásadnou úlohou štátu je ochrana ústavnej identity a kresťanskej kultúry a že do Maďarska je zakázané usídliť cudzie obyvateľstvo.



Ústava bola ďalej doplnená o spresnenie v prípadoch uplatnenia spoločných právomocí štátu a Európskej únie. Základný zákon okrem toho spresňuje okruh ľudí, ktorí majú nárok v Maďarsku získať azyl, a upozorňuje, že na štatút utečenca nemajú nárok cudzinci, ktorí prišli cez krajiny, kde neboli vystavení prenasledovaniu, prípadne hrozbe prenasledovania.



Ústava rieši aj otázku právnej ochrany verejného poriadku. "Uplatňovanie slobody prejavu a zhromažďovania nemôže obmedzovať rodinný či súkromný život iných ľudí a pokoj ich domova," píše sa v novelizovanej ústave.



Základný zákon zakazuje bývanie na verejných priestranstvách. Toto ustanovenie bude platiť od 15. októbra. Vládnuci blok Fidesz-KDNP presadil do ústavy vytvorenie samostatného správneho súdu, ktorý bude rozhodovať v sporoch týkajúcich sa verejnej správy.



Do základného zákona sa dostalo i ustanovenie, že úlohou polície je brániť ilegálnemu prisťahovalectvu.



Na základe balíka zákonov označovaného ako "Zastavme Sorosa" bude možné napomáhanie a podporu ilegálneho prisťahovalectva trestne stíhať.



Opozícia, ale aj niektoré medzinárodné organizácie návrh balíka zákonov ostro kritizovali.



spravodajca TASR Ladislav Vallach