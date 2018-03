Členovia menšín sa môžu v Maďarsku do piatka zaregistrovať do volieb

Voľby vypísal prezident Áder na 8. apríla. V tomto roku budú mať národnostné menšiny druhýkrát od roku 2014 možnosť voliť z národnostnej listiny.

Budapešť 22. marca (TASR) - Príslušníci 13 registrovaných národnostných menšín žijúcich v Maďarsku sa musia do piatka do 16.00 h zaregistrovať, ak chcú v aprílových parlamentných voľbách voliť z tzv. národnostnej volebnej listiny. Informovala o tom vo štvrtok agentúra MTI.



Voľby vypísal prezident János Áder na 8. apríla. V tomto roku budú mať národnostné menšiny druhýkrát od roku 2014 možnosť voliť z národnostnej listiny, ktorú v zmysle zákona zostavujú celoštátne menšinové samosprávy.



Poslanci Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) - najvyššieho voleného zboru Slovákov v Maďarsku - zostavili päťčlennú kandidačnú listinu samosprávy na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia CSSM 16. januára v zostave Anton Paulik, Alžbeta Hollerová Račková, Anna Komjáthiová, Ondrej Kiszely a Judita Lénártová Orliczká.



Menšinoví voliči majú možnosť rozhodnúť sa, či chcú voliť z celoštátnej straníckej listiny, alebo z kandidátky národnostných menšín. V druhom prípade sa však musia osobitne zaregistrovať.



Tento systém, platný už v druhých parlamentných voľbách, nedáva reálne šance na k získaniu plnoprávneho poslaneckého mandátu národnostného kandidáta, pretože v zmysle platných právnych noriem by bolo potrebných až 20.000-25.000 hlasov danej menšiny. V prípade nižšieho počtu hlasov však menšiny majú možnosť delegovať v parlamente tzv. národnostného hovorcu.



V roku 2014 z príslušníkov slovenskej menšiny, ku ktorej sa v Maďarsku hlási do 35.000 ľudí, sa zaregistrovalo zhruba 1300: tí teda volili z národnostnej listiny na úkor možnosti voľby spomedzi politických strán. Národnostným hovorcom v zákonodarnom zbore sa vtedy stal Ján Fuzik.



Národnostný hovorca disponuje v parlamente viacerými právami, s výnimkou hlasovacieho práva v pléne. Národnostní hovorcovia sú členmi výboru parlamentu pre národnostné menšiny, kde už ale hlasovacie právo majú.



Podľa aktuálnych údajov Národnej volebnej kancelárie (NVI) o registráciu na základe národnostnej listiny požiadalo vyše 32.000 príslušníkov nemeckej menšiny. Rómov zatiaľ zaregistrovali necelých 20.000 a Chorvátov 2100. U zvyšných menších sú tieto počty ešte nižšie.



Zo všetkých 13 národnostných menšín zaregistrovali k nadchádzajúcim parlamentným voľbám dovedna necelých 60.000 voličov.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach