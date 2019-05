Maďarsko: Prokurátor inicioval väzbu pre kapitána výletnej lode

Polícia vo štvrtok zadržala Ukrajinca a vypočula ho ako podozrivého zo spáchania masovej nehody vo vodnej doprave s následkom usmrtenia viacerých osôb.

Budapešť 31. mája (TASR) - Budapeštianska prokuratúra iniciovala v piatok na základe žiadosti vyšetrovateľov uvalenie vyšetrovacej väzby na ukrajinského kapitána výletnej lode podozrivého zo spôsobenia stredajšej tragickej zrážky lodí, informovala agentúra MTI.



Prokuratúra argumentuje tým, že iba väzbou je možné zaistiť účasť 64-ročného kapitána Yuriya C. na procese. O vzatí do väzby rozhodne vyšetrovací sudca Odvolacieho súdu hlavného mesta pravdepodobne v sobotu.



Polícia vo štvrtok zadržala Ukrajinca a vypočula ho ako podozrivého zo spáchania masovej nehody vo vodnej doprave s následkom usmrtenia viacerých osôb. Ten podal voči krokom polície sťažnosť a popiera vinu na tragickej nehode.



Pri zrážke vyhliadkovej lode s výletnou loďou zahynulo v stredu najmenej sedem ľudí, záchranári ešte stále pátrajú po 21 nezvestných.



Potápači sa pre stúpajúcu hladinu Dunaja, rýchly prúd vody a zlú viditeľnosť pod vodou k vraku potopenej lode zatiaľ nedostali. Pri piatkovom pokuse o ponor museli dokonca zachraňovať potápača Centra boja proti terorizmu (TEK), ktorému sa v silnom prúde zasekla kyslíková hadica o rebrík a ďalší potápač ho dostal nad hladinu až po odrezaní tejto hadice.



V piatok pricestovala do Budapešti skupina juhokórejských záchranárov, ktorá bude spolupracovať s maďarskými kolegami i s rakúskou skupinou potápačov. Do Maďarska dorazili v piatok aj 16 pozostalí siedmich juhokórejských obetí havárie, ktorým cestu zabezpečila kórejská cestovná kancelária The Very Good Agency. Jej klientmi bola skupina turistov, ktorá sa plavila vyhliadkovou loďou.