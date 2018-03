V Maďarsku zadržali Nemca, ktorý predával zbrane

Mario R. nie je nemeckým orgánom neznámou osobou. Zviditeľnil sa okrem iného rozširovaním falošných správ, ale šíril aj protimigračné a proruské postoje.

Budapešť 28. marca (TASR) - Príslušníci maďarskej protiteroristickej jednotky TEK zadržali v stredu ráno nemeckého občana, ktorého podozrievajú z ilegálneho predaja zbraní. Muž mal údajne viesť maďarský internetový obchod, v ktorom predávali aj zbrane pod názvom "zastrašovač migrantov" s gumenými projektilmi.



Maďarská polícia na svojej stránke police.hu v tejto súvislosti uviedla, že Nemca Maria R. vzali do vydávacej väzby.



So žiadosťou o právnu pomoc sa berlínsky hlavný prokurátor obrátil na maďarské orgány 13. marca. Nemecký vyšetrovací úrad obvinil 34-ročného muža z trestného činu porušenia nemeckého zákona o zbraniach a žiadal o jeho zadržanie, domovú prehliadku, zhabanie majetku a zablokovanie jeho bankových účtov.



Denník Magyar Nemzet v tejto súvislosti pripomína, že nemecké orgány koncom januára zasiahli v 11 zo 16 spolkových krajín Nemecka, kde prehľadali byty a obchody. Zo zneužitia zbrane a streliva obvinili 29 ľudí, medzi nimi viacerých v súvislosti so zbraňami kúpenými v maďarskom internetovom obchode. Denník podotkol, že síce v Maďarsku je držba a použitie zbraní uvedeného druhu legálna, v Nemecku to však zákon zakazuje.



Mario R. nie je nemeckým orgánom neznámou osobou. Zviditeľnil sa okrem iného rozširovaním falošných správ, ale šíril aj protimigračné a proruské postoje, píše Magyar Nemzet.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach