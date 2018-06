Rozsudky v kauze úmrtia 71 migrantov sa pohybujú od 5 do 25 rokov

PREČÍTAJTE SI AJ: FOTO: Maďarský súd vyriekol rozsudok v kauze úmrtia 71 migrantov



Budapešť 14. júna (TASR) - Okrem trestu odňatia slobody na 25 rokov pre štyroch hlavných obvinených v kauze smrti 71 migrantov nájdených v auguste 2015 v odstavenom aute pri rakúskom Parndorfe vyniesol vo štvrtok súd v juhomaďarskom Kecskeméte aj rozsudky pre ďalších desiatich obžalovaných, informovala agentúra MTI.Bulharsko-libanonského občana, ktorý zabezpečoval vozidlá pre pašovanie migrantov, odsúdil súd na osem rokov väzenia. Afganec, ktorý mal v zločineckej skupine riadiace právomoci a ktorý je na úteku, bol odsúdený na 12 rokov odňatia slobody.Dvaja Bulhari, ktorí sa zúčastnili viacerých prevozov migrantov, dostali päťročné tresty. Jeden Bulhar, ktorý je na úteku, bol odsúdený na šesť rokov a štyria občania Bulharska, ktorí pašovali migrantov iba v jednom prípade, by mali ísť do väzenia na štyri roky. Všetci obvinení boli súčasne aj vyhostení z územia Maďarska.Prokurátor Gábor Schmidt avizoval, že sa voči verdiktu odvolá. S výnimkou jedného Bulhara, ktorý je na úteku a ktorého trest vzal prokurátor na vedomie, bude v prípade ďalších obvinených požadovať sprísnenie trestu. U štvorice hlavných obvinených za úkladnú vraždu považuje prokurátor za jediný vhodný trest doživotné väzenie.Voči rozsudku sa odvolajú aj všetci obvinení, ako aj ich obhajcovia, ktorí chcú dosiahnuť zmiernenie trestu.Súd nariadil predĺženie vyšetrovacej väzby obvinených až do ukončenia odvolacieho procesu. Toto rozhodnutie súdu vzali na vedomie prokurátor a štyria hlavní obvinení, zvyšní obvinení a ich obhajcovia avizovali, že sa voči nemu odvolajú.Chladiarenské vozidlo s mŕtvymi migrantmi nechali prevádzači odstavené na diaľnici pri rakúskej obci Parndorf. V nákladnom priestore bolo zatvorených 59 mužov, osem žien a štyri deti, pričom sa predpokladá, že sa zadusili ešte na území Maďarska.Proces, ktorý sa začal 21. júna 2017, sa mal skončiť vynesením rozsudkov pôvodne ešte pred koncom minulého roka.