Maďarsko sa za desať rokov postavilo na nohy, tvrdí Orbán

Orbán vo svojom už 21. výročnom hodnotení stavu krajiny zdôraznil, že vládny blok Fidesz-KDNP získal vo voľbách tretíkrát dvojtretinovú väčšinu, a že v Maďarsku trvá hospodársky rast už sedem rokov.

Budapešť 10. februára (TASR) - Maďarsko sa za uplynulých desať rokov postavilo na nohy. Cieľom vlády je dosiahnuť, aby každé maďarské dieťa žilo lepšie než jeho rodičia, vyhlásil v nedeľu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v budínskom multifunkčnom centre Várkert Bazár v tradičnom výročnom prejave o stave krajiny.



Centrum, do ktorého prichádzali pozvaní hostia, obkolesili vysokým čiernym plotom. Okolie zabezpečilo množstvo policajtov.



Demonštranti, ktorí zablokovali na protest proti Orbánovej vláde a jeho politike už ráno neďaleký Reťazový most, vyhlásili, že premiér sa bojí, preto sa "nechal zabarikádovať".



Orbán vo svojom už 21. výročnom hodnotení stavu krajiny zdôraznil, že vládny blok Fidesz-KDNP získal vo voľbách už tretíkrát dvojtretinovú väčšinu, a že v Maďarsku trvá hospodársky rast už sedem rokov. "Nič z toho nie je zadarmo," poznamenal.



Premiér prisľúbil posilnenie strednej triedy a postupnú likvidáciu chudoby.



V súvislosti so zomknutím opozičných strán proti svojej vláde Orbán povedal, že "koalícia krajnej pravice s ľavicou je politickou pornografiou". Premiér odsúdil násilné správanie sa opozičných poslancov na decembrovej plenárnej schôdzke parlamentu pri schvaľovaní zákonov.



Orbán opätovne varoval pred prichádzajúcou premenou veľkých európskych kresťanských krajín na krajiny so zmiešaným kresťansko-moslimským obyvateľstvom. "Nás, krajiny strednej Európy, však čaká iná budúcnosť," zdôraznil a zopakoval, že prvý podpredseda Európskej komisie a líder kandidátky Strany európskych socialistov (PES) pre májové voľby do Európskeho parlamentu (EP) Frans Timmermans stojí na čele politikov podporujúcich prisťahovalectvo.