Maďarský súd odmietol sťažnosť lekára v prípade nehody autobusu

Trosky zhoreného autobusu po tragickej nehode neďaleko Verony 21. januára 2017. Nehoda si vyžiadala šestnásť mŕtvych a 39 zranených. Autobusom po diaľnici A4 cestovali z Francúzska stredoškoláci vo veku od 14 do 18 rokov. Vozidlo po havárii zachvátili plamene. Prečo autobus narazil do podporného piliera diaľničného nadjazdu zatiaľ nie je známe.

Budapešť 28. januára (TASR) - Maďarský národný úrad vyšetrovania NNYI vypočul v kauze tragickej nehody maďarského autobusu pri talianskej Verone z 20. januára 2017 lekára vodiča autobusu, ktorý vedel o vodičovej poruche spánku.



Lekára v prípade vypočuli ako podozrivého. Podľa vyšetrovateľov je zodpovedný za to, že vodič bol aj napriek uvedenej poruche nasadzovaný na nočné jazdy.



Voči krokom vyšetrovateľov podal lekár sťažnosť, prokuratúra ju však odmietla, informoval v pondelok spravodajský server 24.hu.



Sťažnosť podanú lekárom i jeho obhajcom odmietla Okresná vyšetrovacia prokuratúra v Kecskeméte s odôvodnením, že podozrenie je opodstatnené. Ak lekára uzná súd za vinného, hrozí mu ročné odňatie slobody.



Súdne pojednávanie sa začalo 31. októbra 2018 na mestskom súde vo Verone. Do Talianska vycestovalo viacero pozostalých maďarských obetí.



Jediným maďarským občanom medzi šiestimi obvinenými je János V., ktorý v čase nehody autobus riadil. Na pojednávanie ale neprišiel. Jeho súdom pridelený advokát oznámil, že vodič sa necíti byť vinný. Spis obhajca dostal iba 29. októbra, nestihol ho preštudovať a preto požiadal o odročenie pojednávania.



Taliansky prokurátor vzniesol obvinenia 25. mája. Obvinených zo spôsobenia tejto dopravnej nehody je šesť ľudí vrátane vodiča autobusu.



Medzi obvinenými sú aj dvaja inžinieri starajúci sa o prevádzku talianskej diaľnice A4, na ktorej sa nehoda stala, a ďalej traja inžinieri zo skupiny, ktorá diaľnicu pred odovzdaním v roku 1993 testovala.



Maďarský expert György M. Fekete vo svojej expertíze poukázal na viaceré bezpečnostné nedostatky daného úseku talianskej diaľnice. Prokurátor vo Verone konal na základe tohto posudku.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)