Sýrčan odsúdený za nepokoje v Maďarsku bude vo väzbe až do deportácie

Odvolací súd v juhomaďarskom Segedíne odsúdil tohto Sýrčana vlani 20. septembra na päť rokov odňatia slobody.

Budapešť 22. januára (TASR) - Sýrčan Ahmed H. odsúdený z organizovania masových nepokojov na maďarsko-srbskom hraničnom priechode Röszke-Horgoš-2 z roku 2015, zostane vo väzbe aj napriek podmienečnému prepusteniu na slobodu až dovtedy, kým nebude z Maďarska deportovaný, informovala v utorok agentúra MTI.



Hovorca odvolacieho súdu v Nyíregyháze László Sörös povedal, že o 60-dňovom predĺžení väzby rozhodol v utorok okresný súd v meste Nyírbátor. Podľa zdôvodnenia maďarské orgány potrebujú istý čas na vybavenie cestovných dokladov a zorganizovanie vyhostenia tohto cudzinca.



Súd rozhodol o ponechaní Sýrčana vo väzbe aj vzhľadom na závažnosť ním spáchaného zločinu a v záujme ochrany verejného poriadku, pretože by z jeho strany hrozilo marenie výkonu vyhostenia, dodal Sörös s poznámkou, že odsúdeného muža pravdepodobne vyhostia na Cyprus a do Maďarska sa nebude môcť vrátiť desať rokov.



Odvolací súd 11. januára rozhodol, že po uplynutí dvoch tretín päťročného trestu, do ktorého sa zarátala aj vyšetrovacia väzba, bude Ahmed H. podmienečne prepustený 19. januára a že bude vypovedaný z krajiny.



Odvolací súd v juhomaďarskom Segedíne odsúdil tohto Sýrčana vlani 20. septembra na päť rokov odňatia slobody, zmiernil tak trest vymeraný prvostupňovým súdom pôvodne na sedem rokov väzenia.



Sýrčan, ktorý žije na Cypre, mal byť hlavným organizátorom uvedených nepokojov. Migranti zaútočili na maďarských policajtov zo srbskej strany - cez plot hádzali kamene a kusy betónu.



Cudzinci vyzbrojení kameňmi a palicami prerazili hraničné zábrany, na čo maďarskí policajti zareagovali použitím slzotvorného plynu a vodného dela. Pri incidente utrpelo zranenia 20 príslušníkov polície, dvaja z nich ťažšie.