Maďarská vláda podporuje rozvoj materských škôl zahraničných Maďarov

Budapešť 27. septembra (TASR) - Vďaka vládnemu programu rozvoja materských škôl maďarskej menšiny v Karpatskej kotline môže v nadchádzajúcich rokoch vzrásť počet detí navštevujúcich maďarské škôlky v susedných krajinách až o 12.000 na 60.000. Uviedol to štátny tajomník úradu vlády zodpovedný za národnú politiku Árpád Potápi v rozhovore, ktorý vo štvrtok zverejnil denník Magyar Idők.



"Ten, kto dá svoje dieťa do maďarskej materskej školy, s veľkou pravdepodobnosťou potom zvolí preň aj školy s maďarským vyučovacím jazykom. Z týchto mladých sa potom stanú skutoční Maďari," konštatoval Potápi.



Podľa agentúry MTI štátny tajomník informoval, že v rámci programu rozvoja maďarských materských škôl v susedných krajinách, na ktorý vyčlenila vláda 38,5 miliardy forintov (118,9 milióna eur), postavia v prvých dvoch etapách do konca budúceho roka 150 nových škôlok a 400 obnovia.



Potápi dodal, že na Slovensku už odovzdali 39, v rumunskom Sedmohradsku tri a v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti 37 škôlok.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach