Vláda premiéra Orbána trvá na tom, že Brusel podporuje migráciu

Európska komisia v podrobnom vyhlásení trvá na tom, že neplánuje zaviesť povinné kvóty pre prijímanie utečencov, a tvrdo bojuje proti obchodovaniu s ľuďmi.

Budapešť 3. marca (TASR) - Maďarská vláda v nedeľu zverejnila reakciu na bruselské oficiálne vyvrátenie obvinenia kabinetu premiéra Viktora Orbána, že Európska únia podporuje masovú migráciu. Podľa agentúry MTI Orbánova vláda v dokumente adresovanom Európskej komisii (EK) pripomína konkrétne plány a návrhy, ktoré by "stupňovali prisťahovalectvo do Európy".



"Brusel chce legalizovať a stupňovať prisťahovalectvo. Tieto kroky nie je možné poprieť, pretože o nich svedčia vyhlásenia, verejné postoje a zápisnice o hlasovaní," povedal štátny tajomník úradu kabinetu premiéra Csaba Dömötör.



V reakcii vlády zverejnenej na internetovej stránke kabinetu sa okrem iného uvádza, že v bruselskom postoji sa jasne píše, že "treba zabezpečiť možnosť legálnej migrácie". Budapešť sa v dokumente s rozsahom ôsmich strán podrobne venuje vyvracaniu každého tvrdenia EK.



Hovorkyňa EK Mina Andreevová 28. februára vyhlásila, že "kampaň maďarskej vlády skresľuje pravdu a snaží sa vytvoriť čierny obraz tajného sprisahania, ktoré má viesť k väčšej migrácii do Európy".



Pravicová vláda premiéra Viktora Orbána, ktorá má už dlho spory s EÚ a s jednotlivými členskými štátmi ohľadne migrácie, spustila 18. februára propagačnú kampaň útočiacu na predsedu EK Jeana-Clauda Junckera a maďarsko-amerického finančníka Georgea Sorosa. Oboch obviňuje zo snahy donútiť Maďarsko, aby prijalo viac migrantov.



Kampaň Orbánovej vlády, spustená pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu, vyostruje dlhotrvajúce napätie medzi Budapešťou a Bruselom.



spravodajca TASR Ladislav Vallach