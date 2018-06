Maďarsko vydalo do Nemecka pravicového extrémistu z Erfurtu

Mario R. bol na jednej zo sociálnych sietí aj prevádzkovateľom stránky Anonymous.Kollektiv, na ktorej sa objavovali otvorené výzvy na použitie násilia voči utečencom.

Erfurt 29. júna (TASR) - Maďarsko vydalo vo štvrtok na trestné stíhanie do Nemecka 34-ročného pravicového extrémistu Maria R. považovaného za šéfa ilegálneho internetového obchodu so zbraňami "Migrantenschreck".



Maria R. z Erfurtu, ktorého v Maďarsku zadržali koncom marca, prepravili do Nemecka letecky, informoval Stredonemecký rozhlas (MDR) s odvolaním sa na prokuratúru.



Spomínaný internetový obchod ponúkal pravicovo orientovanej klientele ilegálne strelné zbrane, na ktoré je potrebné povolenie alebo v Nemecku sú dokonca zakázané. Na ich propagáciu využíval Mario R. rasistické slogany. Iba nemeckým zákazníkom, s ktorými sa obchody realizovali cez viacero maďarských bankových kont, poslal stovky zbraní.



Mario R. bol na jednej zo sociálnych sietí aj prevádzkovateľom stránky Anonymous.Kollektiv, na ktorej sa objavovali otvorené výzvy na použitie násilia voči utečencom. Táto platforma však bola koncom mája zrušená.