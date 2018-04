Vypršal termín odstúpenia kandidátov jednomandátových obvodov

Nejednotné opozičné strany sa snažili do poslednej chvíle v 106 jednomandátových obvodoch postaviť jedného spoločného kandidáta, ktorý by mal najväčšie šance poraziť kandidáta vládnej strany Fidesz.

Budapešť 7. apríla (TASR) - Možnosť odstúpenia kandidátov jednomandátových obvodov v prospech kandidáta inej strany vypršal v sobotu stredoeurópskeho letného času o 11.00 h otvorením maďarských parlamentných volieb na zastupiteľských úradoch na americkom kontinente.



Na zastupiteľských úradoch môžu voliť občania Maďarska, ktorí sú v deň volieb mimo vlasti a o možnosť voliť v zahraničí predtým požiadali. V zmysle predpisov Národnej volebnej komisie (NVI) môže proces odstupovania kandidátov trvať iba do otvorenia volieb na zastupiteľských úradoch. Ako prvé sprístupnili urny zastupiteľské úrady na americkom kontinente.



Nejednotné opozičné strany sa podľa spravodajského servera blikk.hu snažili do poslednej chvíle v 106 jednomandátových obvodoch postaviť jedného spoločného kandidáta, ktorý by mal najväčšie šance poraziť kandidáta vládnej strany Fidesz.



Jedine blok Maďarská socialistická strana (MSZP) - Dialóg (Párbeszéd) a Demokratická koalícia (DK) uzatvorili dávnejšie dohodu o odstúpení v prospech vhodnejšieho kandidáta. Neskôr aj ochranárska strana Politika môže byť iná (LMP) a Momentum deklarovali, že netrvajú na tom, aby kandidoval všade aj ich kandidát, pričom nie je vylúčené, že v niektorých obvodoch bude spolupracovať aj ultrapravicový Jobbik.



Opozičné strany povzbudil úspech z 26. februára v komunálnych doplňovacích voľbách v meste Hódmezővásárhely na juhu Maďarska. Porážku vládnej strane Fidesz premiéra Viktora Orbána tam zasadil nezávislý kandidát Péter Marki-Zay, ktorý s podporou všetkých opozičných strán získal až 57,5 percenta hlasov. Fidesz prehru vnímal ako mobilizáciu svojich priaznivcov pred parlamentnými voľbami.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach