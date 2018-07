Maďarsko vystúpi z globálneho migračného balíka OSN

Šéf rezortu diplomacie Péter Szijjártó po rokovaní vlády uviedol, že dokument OSN o migrácii je v plnej miere v rozpore so záujmami bezpečnosti Maďarska.

Budapešť 18. júla (TASR) - Maďarsko vystúpi z procesu schvaľovania globálneho migračného balíka OSN. Podľa maďarskej komerčnej televízie ATV to v Budapešti v stredu oznámil minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



"Pre nás je bezpečnosť občanov Maďarska najvyššou prioritou. Dokument OSN o migrácii je v plnej miere v rozpore so záujmami bezpečnosti našej krajiny," povedal šéf rezortu diplomacie po rokovaní vlády.



Szijjártó zopakoval postoj maďarskej vlády, že základná koncepcia tohto dokumentu OSN protirečí zdravému rozumu i snahám obnovenia európskej bezpečnosti.



Záverečný text tzv. Globálneho kompaktu pre bezpečnú, regulovanú a legálnu migráciu odsúhlasili členské štáty svetového spoločenstva na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku minulý piatok.



Globálny kompakt je výsledkom bezmála dvojročných tematických diskusií a konzultácií medzi členskými štátmi OSN s ambíciou pokryť všetky stránky fenoménu migrácie a predstavuje vôbec prvý dokument vypracovaný na pôde OSN k tejto téme.



