Zomknutie maďarskej opozície odradí ľavicových voličov od volieb do EP

Budapešť 4. apríla (TASR) - Spoločnú kandidátnu listinu do májových volieb do Európskeho parlamentu budú v Maďarsku chcieť postaviť iba malé strany, ktoré by sa inak nedostali k mandátom, povedal vo štvrtok politológ Örs Farkas v relácii verejnoprávnej televízie M1.



Strany, ktoré sú schopné získať v eurovoľbách mandát, nemajú záujem spájať sa s inými stranami, dodal expert a poznamenal, že prípadná spoločná opozičná kandidátka by pravdepodobne odradila od účasti na voľbách mnohých ľavicových voličov.



Farkas pripomenul aktuálne výsledky prieskumu inštitútu Nézőpont Intézet, podľa ktorých problémy s prekročením požadovaného päťpercentného prahu by mohli mať strany Liberáli (Liberálisok), ochranárska LMP, Maďarskej strany dvojchvostého psa (Magyar Kétfarkú Kutyapárt) a Momentum. Podotkol, že zostavenie spoločnej kandidátnej listiny je v ich prípade opodstatnené.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach