Orbán chcel podľa analytika ukázať, že v Maďarsku funguje demokracia

Budapešť 11. januára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok dvojhodinovou tlačovou konferenciou v Budapešti potreboval ukázať, že v Maďarsku dobre funguje demokracia, v ktorej sa premiér nebráni citlivým otázkam novinárov. Povedal to v piatok v rozhovore pre komerčnú televíziu ATV riaditeľ výskumu inštitútu Political Capital Péter Krekó.



Podľa jeho slov v dobre fungujúcej demokracii by takéto tlačové konferencie s predsedom vlády nemali byť ničím mimoriadnym, mali by sa konať pravidelne.



Opozičné médiá vo štvrtok upozornili, že Orbán vyše desať rokov poskytoval rozhovory iba provládnym médiám. Na štvrtkovú tlačovú konferenciu úrad vlády s odvolaním sa na nedostatok miesta odmietol registráciu siedmim opozičným médiám.



Krekó podrobne analyzoval viaceré Orbánove vyjadrenia a konštatoval, že premiér potreboval pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu politickú diskusiu vrátiť smerom k obavám o kresťanskú budúcnosť Európy a k prisťahovaleckej hrozbe. Tým sa súčasne snažil odvracať pozornosť od "drobných" tém, akými sú zákon o verejnoprospešných prácach, o nadčasoch či korupcia.



K Orbánovej reakcii na novinárske otázky týkajúce sa enormného bohatnutia kruhov blízkych vláde, že sa nikdy nebude zaoberať obchodnými záležitosťami, analytik povedal, že "v pozadí vníma, že hlavným hnacím motorom Orbánovho režimu je korupčná mašinéria". Podľa Krekóa by predseda maďarskej vlády mal byť znepokojený stavom korupcie vo svojej krajine.