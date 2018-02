Maďarský analytik: Utečenecké kvóty nie je možné viazať k fondom EÚ

Analytik Pócza reagoval na slová Angely Merkelovej, ktorá v prejave pred poslancami Bundestagu povedala, že všetky krajiny EÚ by mali byť solidárne v otázke prerozdeľovania migrantov.

Budapešť 23. februára (TASR) - Vyplácanie fondov Európskej únie nie je možné podmieňovať plnením nefunkčného a núteného systému utečeneckých kvót, povedal v piatok v maďarskej verejnoprávnej televízii M1 analytik inštitútu Századvég István Pócza.



Podľa agentúry MTI Pócza reagoval na štvrtkové slová nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá v prejave pred poslancami Bundestagu povedala, že všetky krajiny EÚ by mali byť solidárne v otázke prerozdeľovania migrantov.



Bremeno masovej migrácie podľa nej nemôžu niesť len niektoré členské štáty a preto je potrebné zaviesť spravodlivý systém kvót. V prípade rozdeľovania štrukturálnych treba zohľadniť aj postoj danej krajiny k prijímaniu a integrácii migrantov, cituje MTI Merkelovú.



Maďarský analytik zdôraznil, že táto otázka sa dostala do centra pozornosti, pretože brexitom odchádza veľká členská krajina, ktorej finančné príspevky budú v nadchádzajúcom sedemročnom rozpočtovom cykle chýbať, a bude ich treba niečím nahradiť.



"Je zrejmé, že odkazy na obmedzenie finančnej podpory sú politickým vyhrážaním sa krajinám strednej Európy, pričom rozpočet EÚ by bolo potrebné riešiť ako ekonomickú otázku," dodal István Pócza.



spravodajca TASR Ladislav Vallach