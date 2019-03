Maďarský eurokomisár je pre Orbánovu kampaň v ťažkej pozícii

V rozhovore pre HVG eurokomisár pripomenul, že spory sa začali už pri voľbe šéfa EK, kde proti Jeanovi-Claudovi Junckerovi hlasoval v Európskej rade Orbán, ale v EP aj frakcia jeho strany Fidesz.

Budapešť 4. marca (TASR) - Spor medzi Európskou komisiou (EK) a vládou premiéra Viktora Orbána sa v uplynulých rokoch vyostroval, vyhlásil v pondelok v Budapešti eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics, ktorý priznal, že nevidí ani len šancu byť sprostredkovateľom medzi EK a maďarským kabinetom.



Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság (HVG) eurokomisár vystúpil na univerzitnej pôde s prejavom, kde zdôraznil, že májové voľby do Európskeho parlamentu budú veľmi dôležité, pretože europarlament bude "podstatne dôležitejšou inštitúciou, než bola kedykoľvek inokedy v uplynulých 60 rokoch".



EP bude podľa jeho slov disponovať politickou váhou, ktorá sa môže stať určujúcou aj v politike jednotlivých členských štátov. "V predvolebnej kampani sa už neobjavujú iba národné témy, ale aj migrácia a klimatické zmeny," podčiarkol Navracsics.



V rozhovore pre HVG eurokomisár pripomenul, že spory sa začali už pri voľbe šéfa EK, kde proti Jeanovi-Claudovi Junckerovi hlasoval v Európskej rade Orbán, ale v EP aj frakcia jeho strany Fidesz.



K spornej plagátovej kampani maďarskej vlády, ktorá je namierená proti Junckerovi ako údajnému podporovateľovi ilegálnej migrácie, Navracsics povedal, že pre mnohých v Bruseli to bola posledná kvapka v pohári, niektorí zas konštatovali, že je predvolebná kampaň.



V sobotu štátny tajomník úradu vlády pre medzinárodnú komunikáciu Zoltán Kovács vyhlásil, že kampaň s Junckerom na bilbordoch sa skončí 15. marca. Nejde však o ústupok tlaku Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) na Fidesz, kabinet totiž aj pôvodne plánoval tieto bilbordy vymeniť za nové, na ktorých bude s "nenávideným" Sorosom figurovať namiesto Junckera prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, ktorý je zároveň lídrom kandidátky Strany európskych socialistov (PES) pre voľby do EP.