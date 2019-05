Maďarský europoslanec: Orbán by určite nevyviedol svoju krajinu z EÚ

Členstva v Únii sa nevzdáme, to neumožňuje ani len ústava, zdôraznil poslanec vládnej strany Fidesz v Európskom parlamente József Szájer.

Budapešť 16. mája (TASR) - Je vylúčené, aby predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyviedol svoju krajinu z Európskej únie - neurobil by tak ani v prípade, že by neuspeli jeho politické iniciatívy, povedal vo štvrtok v rozhovore pre spravodajský server 168ora.hu poslanec vládnej strany Fidesz v Európskom parlamente (EP) József Szájer.



"Členstva v Únii sa nevzdáme, to neumožňuje ani len ústava. Ak by sme v danej situácii zostali v menšine, aj tak by sme pravidlá naďalej dodržiavali," zdôraznil Szájer a dodal, že neexistuje žiadny plán na opustenie EÚ z akýchkoľvek dôvodov.



Podľa jeho slov otázka zotrvania Fideszu v Európskej ľudovej strane (EPP), ktorá 20. marca pozastavila členstvo Orbánovej strany, ešte vôbec nie je uzatvorená.



"Táto politická skupina sa zmenšila, trápia ju vážne vnútorné konflikty, avšak ešte stále je kľúčovým zoskupením, bez ktorého by bolo pre Fidesz podstatne ťažšie dosahovať svoje ciele," podčiarkol europoslanec.



Podľa Szájera by sa európski ľudovci "mali pohnúť z miesta smerom k Orbánovej politike" a vedenie EPP by namiesto kritiky malo pred ďalšími členskými stranami prezentovať Fidesz ako príklad.



Orbán odmietol pred voľbami do EP prijať monitorovací výbor EPP. Výbor má zohrať úlohu akejsi vyšetrovacej komisie, ktorá by v horizonte šiestich mesiacov od marcového pozastavenia členstva Fideszu mala rozhodnúť o opätovnom obnovení tohto členstva.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)